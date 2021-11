Commerce mondial : Le plaidoyer de R. Mezzour

La position du royaume a été affirmée par Ryad Mezzour ,ministre de l’Industrie et du commerce, dans une allocution prononcée en son nom par Omar Zniber, ambassadeur représentant permanent du Maroc à Genève, lors de la réunion préparatoire arabe de la 12e Conférence ministérielle de l’OMC, qui s’est tenue en visioconférence. « Le Royaume du Maroc renouvelle son engagement en faveur d’un système commercial multilatéral juste et équilibré tel qu’incarné par l’OMC et qui soit de nature à assurer une répartition juste des bénéfices du commerce international et à garantir le droit au développement des pays en développement et des pays moins développés », a indiqué R. Mezzour.

Le ministre a renouvelé l’engagement du Maroc en faveur de la coordination, de la consultation et de la coopération entre les États arabes membres de l’Organisation afin de faire entendre la voix du Groupe arabe et de réaliser ses intérêts communs.

Il a réaffirmé, en outre, la détermination du royaume chérifien à œuvrer pour faire aboutir les processus d’adhésion d’autres États arabes à l’Organisation.

Le ministre a rappelé, dans cette optique, que le Royaume, qui préside les groupes de travail sur l’adhésion de la République d’Irak et de l’Union des Comores à l’Organisation mondiale du commerce, œuvrait d’arrache-pied pour accélérer et faciliter ces deux volets, afin d’obtenir les résultats escomptés le plus rapidement possible.

R. Mezzour a fait observer par ailleurs que l’OMC traversait une phase délicate qui exigeait un travail acharné et un consensus entre ses membres, ainsi que la flexibilité et l’engagement politique nécessaires pour réussir les négociations actuelles, dans la perspective de parvenir à des résultats positifs et pratiques lors de la 12e Conférence ministérielle.

À cet égard, a-t-il affirmé, le Maroc s’emploie à jouer un rôle constructif visant à rapprocher les points de vue et à parvenir à un consensus sur les points de discorde, tout en veillant à la préservation de la dimension développement dans les futurs accords afin de garantir le droit des pays en développement à promouvoir leurs capacités économiques et commerciales.

Il a insisté, à ce propos, sur l’importance et la nécessité de coordonner les positions des États arabes membres de l’Organisation, dans la perspective de la prochaine conférence ministérielle, « afin de préserver les intérêts de notre groupe arabe sur les questions inscrites à l’ordre du jour de la Conférence, en particulier les négociations en cours visant à réduire l’épuisement des ressources halieutiques, ainsi qu’en ce qui concerne le dossier agricole, au regard de l’importance stratégique que revêtent ces questions par rapport à la réalisation de la sécurité alimentaire de nos pays. »

Le ministre a souligné, d’autre part, que tous les pays étaient appelés à « faire preuve de souplesse et à œuvrer à l’établissement de consensus pour sortir de l’impasse dans laquelle se trouvent les négociations à tous les niveaux ».

Cette réunion a été sanctionnée par l’adoption d’une déclaration finale dans laquelle les ministres arabes réaffirment leur attachement aux principes et aux objectifs énoncés dans l’Accord de Marrakech instituant l’OMC, et réaffirment leur engagement à renforcer le système commercial multilatéral.

Ils ont fait part de leur détermination à « collaborer pour faire en sorte que la 12e conférence soit couronnée de succès et aboutisse à des résultats significatifs et concrets pour l’ensemble des membres et pour renforcer davantage le rôle de l’OMC dans l’établissement de règles qui favorisent un environnement commercial et d’investissement libre, équitable, stable, inclusif, non discriminatoire, transparent et ouvert ».

Les ministres arabes soulignent, de même, le rôle important que le commerce peut jouer pour faire face à l’impact de la pandémie de Covid-19 et pour favoriser une forte reprise de l’économie mondiale.

Ils mettent également l’accent sur l’impératif de renforcer la coopération et la coordination mondiales pour surmonter les conséquences de la pandémie, plaidant pour un accès mondial équitable aux vaccins contre cette maladie et exhortant les pays à coopérer dans ce domaine.

Les ministres arabes soulignent, par ailleurs, que les négociations sur as pêche devraient tenir compte des dispositions relatives au traitement spécial et différencié (TSD).

La déclaration insiste aussi sur la nécessité de traiter toutes les questions en suspens dans les négociations sur l’agriculture, en particulier celles qui sont d’une importance cruciale pour les pays en développement et les moins avancés.

Les ministres réaffirment, en outre, le rôle central de la dimension de développement dans le système commercial multilatéral.