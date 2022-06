Commerce transfrontalier : Pour R. Mezzour, la coopération internationale est plus nécessaire que jamais

S’exprimant dans le cadre de la 12ème conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), tenue à Genève, R. Mezzour a indiqué dans une déclaration vidéo qu’en ces temps difficiles, le Maroc reconnaît le rôle important que joue le commerce international pour faire face aux impacts de la pandémie de Covid-19 et accélérer la reprise de l’économie mondiale. À cet égard, il est nécessaire, a-t-il plaidé, de définir, ensemble, un plan de relance, de faire face aux effets négatifs de la Covid-19 et de trouver des solutions appropriées et rapides, susceptibles d’atténuer progressivement les conséquences tangibles de cette pandémie. Il s’agit de faciliter l’accès des populations aux tests, aux médicaments et aux vaccins, tout en agissant sur la base d’une approche solidaire de la part de la communauté internationale et de l’OMC, a-t-il poursuivi.

Après avoir rappelé que le monde d’aujourd’hui est confronté à une inflation considérable, affectant les produits de première nécessité, en particulier les produits agricoles essentiels, le ministre a souligné que le Maroc estime que l’OMC doit progresser dans les négociations agricoles, en tenant compte des facteurs externes sensibles de ce secteur et en rendant justice aux pays en développement, dont la production et la commercialisation sont confrontées à des défis majeurs, dus notamment aux subventions excessives accordées par certains pays, qui créent des distorsions dans les échanges agricoles, souvent au détriment des agriculteurs vulnérables du monde entier.

Sur la question des subventions à la pêche, le Maroc a toujours montré une volonté de parvenir à un ensemble de disciplines permettant l’élimination des subventions dommageables favorisant la surexploitation des ressources halieutiques, afin d’atteindre les objectifs de développement durable, a fait observer R. Mezzour, notant que le Maroc a soumis, dans ce cadre, des propositions concrètes basées sur des données scientifiques précises et objectives pour parvenir à un accord qui tienne compte des dimensions économiques et sociales des membres et de la durabilité des océans.

En ce qui concerne la réforme de l’OMC, celle-ci devrait permettre au système commercial multilatéral de fonctionner efficacement afin qu’il puisse répondre à nos attentes et résoudre les problèmes dans leur ensemble, y compris les plus urgents, en vue de faire du commerce le moyen d’atteindre le plein emploi, d’améliorer le niveau de vie des populations et de parvenir à un développement durable, a-t-il soutenu.

S’agissant de la facilitation de l’investissement pour le développement, le Maroc, a-t-il dit, invite les membres de l’OMC qui ne l’ont pas encore fait à se joindre à cette initiative, qui est susceptible de créer un environnement plus transparent, efficace et prévisible pour faciliter les investissements transfrontaliers. « Notre objectif est de mettre en place un cadre juridique favorable au développement de l’investissement durable, tout en améliorant la transparence, en simplifiant et en accélérant les procédures et exigences administratives et en renforçant la coopération internationale dans ce domaine », a fait remarquer le ministre.

R. Mezzour a salué à ce propos les efforts déployés par la République d’Irak et l’Union des Comores en vue d’adhérer à l’OMC, notant que le Maroc, qui a l’honneur de présider les Groupes de travail sur l’accession de ces deux pays à l’OMC, ne ménagera aucun effort pour achever leur processus d’accession à l’Organisation. Et d’ajouter que “malgré l’ampleur des divergences que nous devons aplanir pour parvenir à des accords sur un grand nombre de questions et adopter une feuille de route pour les deux prochaines années, le Maroc est convaincu que les membres de l’OMC seront en mesure de trouver des solutions sur la manière dont le multilatéralisme devrait évoluer, afin de répondre aux attentes légitimes de nos populations respectives”.