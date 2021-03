Commune de Meknès: Pourquoi l’autorité gubernatoriale recadre le président 

Dans un courrier daté du 2 mars dernier, Abdelghani Sebbar, gouverneur de la ville de Meknès a rappelé à l’ordre Abdellah Bouanou, président de la Commune de Meknès. Et pour cause, les 25è, 26è et 27è points qui portent sur des piscines et inscrits à l’ordre du jour de la session communale, tenue le 4 février dernier, enfreignent selon l’autorité de tutelle préfectorale les textes en vigueur en matière de gestion et d’exploitation des biens communaux.

Auparavant, des milliers de citoyens ont enflammé la toile pour crier haro sur les décisions du Conseil Communal mené par une majorité du PJD qui brade le patrimoine communal. Intitulé ‘’Meknès n’est pas à vendre ‘’, un haschtag y a été consacré sur les réseaux sociaux. Les contestataires ont remué ciel et terre et allaient saisir le cabinet royal si l’autorité locale avait validé les résolutions du Conseil Communal.

Le patrimoine de la Commune de Meknès avait déjà fait l’objet d’une évaluation par la Cour Régionale des Comptes de Fés-Meknés en 2011. (http://www.courdescomptes.ma/fr/Page-27/publications/rapport-annuel/rapport-annuel-de-la-cour-des-comptes-2011/1-46/). Mais les pjidistes n’entendent pas la Cour des Comptes de cette oreille qui « privatisent les profits et socialisent les pertes ‘’.

L’autorité gubernatoriale exige du Conseil Communal un cahier des charges et un avis d’appel d’offres pour décider de la cession de l’exploitation des biens de la Commune au privé et la nécessité de la mise d’une commission d’évaluation. Cette dernière doit se conformer à la loi 86-12 relative aux contrats de partenariat public-privé et à son décret d’application. En vertu de ces textes, « l’évaluation préalable doit faire et du contexte des caractéristiques du projet et des besoins auxquels il répond, de la complexité du projet, du coût global prévisionnel du projet pendant la durée, de la soutenabilité budgétaire du projet notamment ses conséquences sur la capacité de financement de l’autorité compétente concernée, pendant toute durée du projet, des moyens dont dispose l’autorité compétente concernée pour assurer la réalisation et le suivi du projet, du partage des risques afférents, en décrivant les différents risques encourus par l’autorité compétente concernée, le partenaire privé et les tiers ainsi que leur répartition, du niveau de performance du service rendu et des objectifs et impacts attendus , de la satisfaction des besoins des usagers, des exigences du développement durable et des montages financiers du projet et de ses modes de financement. (…) ».

C’est dire que les Pjdistes, apôtres du libéralisme sauvage, narguent les textes en vigueur, les contournent comme si les biens communaux étaient leur propriété privée.

Faute de réalisation du prétendu plan stratégique de la commune de Meknès, décliné en 2016, le Conseil Communal dirigé pour la deuxième fois par les Pjidistes, cherche à terminer son mandat en sacrifiant le patrimoine communal de la ville de Meknès. Comme entre 2003 et 2009, le triste président PJD de l’époque avait même décidé de vendre un terrain communal pour se débarrasser des employés de la régie de transport urbain, la défunte RATUM.

Le plan stratégique de la Commune de Meknès est trop beau pour être vrai. Et il suffit de jeter un regard sur les points inscrits à l’ordre du jour de toutes les sessions tenues depuis 2015 pour s’apercevoir de l’esprit de l’épicier des élus communaux du PJD en particulier. Nous y reviendrons.