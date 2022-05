Conciergerie : Les Clefs d’Or du monde en conclave à Marrakech

Organisée par l’Association des Clefs d’Or Maroc, la cité ocre accueillera la 67ème édition du Congrès International des Clefs d’Or du 11 au 24 Mai. 150 concierges certifiés Clefs d’Or se recueilleront à Marrakech avec un brin de la haute hospitalité marocaine ancestrale.

Ce rendez-vous haut en couleur vient consolider l’élégance du métier de la conciergerie, après la crise sanitaire qu’a connu le monde. Et renouer avec un avenir meilleur ramené aux principes de la renaissance, du ré-enchantement et de la paix.

Fort d’un bon enracinement territorial, les concierges Clefs d’Or du Maroc souhaitent porter un message identitaire d’authenticité et modernisme à l’ensemble des participants, en soulignant l’importance d’une tradition de dialogue et de partage. Pour Youssef Mamouni, président des Clefs d’Or Maroc, le «but est de fonctionner et d’agir à la fois en tant qu’association marocaine de concierges d’hôtels professionnels et en tant que filiale de l’Union Internationale des Concierges d’Hôtels « Les Clefs d’Or » (UICH). Dans cette optique, nous nous efforçons de mettre en place et de promouvoir des normes professionnelles et éthiques de notre métier. Nous visons à développer la formation des nouveaux arrivés dans la profession et à renforcer et améliorer les compétences techniques et le professionnalisme des concierges. Nous tentons de favoriser le développement de l’industrie de l’hôtellerie et le tourisme en général et de maintenir des normes éminentes en termes de service pour nos clients ».

De son côté Martin Mulholland, président des Clefs d’Or de l’Irlande et Directeur de zone des Clefs d’OR de l’Europe de l’Ouest a déclaré que « c’est avec un enthousiasme sans pareil que je souhaite le bienvenu aux membres du conseil d’administration de l’Union Internationale des Concierges d’Hôtels « Les Clefs d’Or. Après une longue période d’éloignement j’espère sincèrement que ce rassemblement nous permettra de reprendre notre passion et de renouveler nos liens si précieux. Cet événement nous permettra de nous focaliser vers de nouveaux objectifs et acquérir la volonté de rétablir et de renforcer notre magnifique organisation à l’échelle mondiale ».

La 67ème édition du Congrès International des Clefs d’Or permettra à l’Association des Clefs d’Or Maroc de présenter à l’ensemble des participants le développement de la cité ocre en matière d’infrastructures touristiques. Une ville de renommée internationale qui a pu relever tous les défis et reprendre son rayonnement si singulier.