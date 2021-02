Condoléances wilayales aux familles du drame de Tanger

Le wali a fait le tour des quartiers de Tanger, comme Magogha, Bni Makada et Masnana, pour présenter ses condoléances aux familles des victimes de la tragédie, rapporte Tanja 24.

Le site d’information rappelle que le wali de la région avait reporté une réunion prévue lundi à la préfecture de Fnideq et a supervisé les opérations de sauvetage des victimes de ladite usine située dans le quatier Branes à Tanger.

Les autorités de la capitale du Détroit ont annoncé lundi que 28 corps avaient été repêchés de la cave d’une unité industrielle de textile, après que de l’eau de pluie s’y soit infiltrée, emprisonnant un certain nombre de personnes qui y travaillaient, alors que dix autres ont été sauvées. Elles ont annoncé l’ouverture d’une enquête sur les circonstances de ce drame et d’identifier et traduire en justice ses responsables.