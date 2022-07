Conférence annuelle sur la paix et la sécurité en Afrique : Et de six pour le Policy Center for the New South

Dans quelle mesure les incertitudes économiques et géopolitiques liées à la guerre en Ukraine affectent-elles le continent africain ? La sécurité alimentaire se voit menacée, tandis que le changement climatique augmente les risques de conflit dans plusieurs zones, en aggravant des situations économiques et sociales déjà critiques, indique la note de présentation de cette édition pilotée par le think tank marocain. Les faiblesses institutionnelles et l’instabilité de plusieurs États représentent en outre des obstacles majeurs à la lutte contre la violence et la pauvreté. Surmonter ces vulnérabilités devient une priorité vitale pour l’Afrique, assure-t-on.

Pour en discuter, des experts de haut niveau animeront cinq panels les 20 et 21 juillet dans la philosophie de débats francs et ouverts qui est celle du Policy Center. Nombre de militaires africains seront présents pour livrer leurs analyses stratégiques et retours d’expérience sur le continent. Parmi eux, le général Birame Diop (Sénégal), ancien chef d’état-major, conseiller militaire au Département des opérations de paix des Nations unies, le colonel-major Mourad El Manir (Maroc), le major-général FrancisOfori (Ghana), Commandant du Kofi Annan International Peacekeeping Training Centre (KAIPTC) au Ghana, le général Mohamed Znagui Sid’Ahmed Ely (Mauritanie), chef du Département défense et sécurité du G5 Sahel et le général Daniel Sidiki Traoré (Burkina Faso), commandant des forces de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation de la République de Centrafrique (MINUSCA).

Parmi les 30 experts présents s’exprimeront également Gilles Yabi (Bénin), fondateur du West African Think Tank (WATHI), Bakary Sambe (Sénégal), fondateur du Timbuktu Institute, Rama Yade (France), directrice senior du Centre africain de l’Atlantic Council, Lassina Diarra (Côte d’Ivoire), chercheur et consultant du Centre de strategies et de sécurité pour le Sahel-

Sahara, ou encore Andrea Grazioso (Italie), analyste senior de la Direction stratégique de l’OTAN.

En outre, le rapport annuel du Policy Center sur la géopolitique africaine, dirigé par le Senior Fellow Abdelhak Bassou, sera publié et présenté le 21 juin, reprenant les grands thèmes de réflexion du moment autour de « l’Afrique dans la diplomatie du Covid-19 », « Maghreb, la distension des liens », ou encore « Islamisme et violence en Afrique de l’Ouest : du prosélytisme salafi au jihad armé ».