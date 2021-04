Confrontation entre Washington et Moscou: Les Américains jouent avec les allumettes, avertit S. Lavrov

La confrontation entre l’Occident et la Russie «a touché le fond», mais Moscou espère que tout le monde comprend les risques que cela représente, a déclaré ce jeudi 1er avril Sergueï Lavrov. «D’une part, la confrontation a touché le fond. D’autre part, il y a l’espoir que tout le monde est adulte et comprend les risques associés à l’escalade de la tension», a indiqué le chef de la diplomatie à la chaîne russe Perviy Kanal.

Selon S. Lavrov, l’Occident a introduit le mot « guerre » dans l’usage diplomatique et international, alors que ses relations avec la Russie continuent de se dégrader. « »La guerre hybride déclenchée par la Russie » est une phrase fréquemment utilisée qui décrit ce que l’Occident considère comme l’événement principal de la vie internationale. Mais j’espère que la raison triomphera», a ajouté le ministre.

Commentant les sanctions adoptées par Washington contre Moscou et les projets d’extension de l’Otan vers l’est, S. Lavrov a estimé que les États-Unis jouaient «avec des allumettes» et «pratiquaient l’absurde».

Les rapports entre la Russie et les pays occidentaux n’ont cessé de se détériorer ces dernières années. Les États-Unis et les pays membres de l’UE ont continué d’élargir leurs sanctions contre Moscou sous divers prétextes. Dans cette optique, S. Lavrov avait précédemment déclaré que Moscou n’avait plus de relations avec l’U.E en tant qu’organisation, reprochant à Bruxelles de les avoir détruites.

Anatoli Antonov, ambassadeur de Russie aux États-Unis, a récemment été rappelé à Moscou pour consultations compte tenu des relations tendues avec Washington. Le ministère russe des Affaires étrangères a souligné qu’il était intéressé à empêcher la dégradation irréversible des relations avec ce pays et à trouver des moyens de remédier à la situation qui se trouvait dans une impasse à cause de Washington. S. Lavrov a comparé le comportement de Washington à celui de «voyous de rue».

L’escalade entre les États-Unis et la Russie a suivi l’interview de Joe Biden à ABC dans laquelle il qualifie le Président russe de «tueur», promettant qu’il en paiera «le prix».

En outre, mi-mars, Washington a imposé à la Russie de nouvelles sanctions visant les exportations en matière de sécurité nationale dans le cadre de l’affaire Navalny. Sauf que la politique de sanctions contre Moscou n’atteint pas son objectif, estime le porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov.