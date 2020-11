Conjoncture en légère amélioration pour les industriels

Bien qu’en dessous de ses niveaux pré-crise sanitaire, la production et les ventes auraient progressé durant le mois de septembre selon l’enquête mensuelle de conjoncture de Bank Al-Maghrib.

Dans ce contexte, le Taux d’Utilisation des Capacités (TUC) se serait établi à 70% après 63% en août. En revanche, les commandes auraient diminué et le carnet des commandes se serait situé à un niveau inférieur à la normale. La hausse, d’un mois à l’autre, de la production aurait concerné l’ensemble des branches d’activité. Les ventes auraient, quant à elles, augmenté dans toutes les branches à l’exception de l’« agro-alimentaire » où elles auraient plutôt stagné.

Les commandes globales auraient reculé dans l’« agroalimentaire » et dans la « chimie et parachimie » et stagné dans le « textile et cuir » et dans la « mécanique et métallurgie ». Les carnets de commandes se seraient situés à des niveaux inférieurs à la normale dans toutes les branches d’activité. Pour les trois prochains mois, 36% des entreprises tablent sur une stabilité de l’évolution future de la production et 36% déclarent ne pas avoir de visibilité. Ces proportions sont de 30% et 45% pour les ventes.