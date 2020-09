« Connect2Recover », initiative pour booster la connectivité dans les pays touchés par la Covid-19

La COVID-19 a montré que l’infrastructure numérique est une nécessité essentielle pour une participation pleine et entière à la société et à l’économie.

Selon l’UIT, la connectivité large bande s’est révélée essentielle pour aider les entreprises et les particuliers des pays à s’adapter à la pandémie, en leur permettant d’accéder aux informations sanitaires les plus récentes et de continuer de travailler, d’apprendre et d’entretenir des relations sociales à distance.

Pour la Directrice du Bureau de développement des télécommunications de l’UIT, Doreen Bogdan-Martin, « la COVID-19 a démontré qu’il était absolument indispensable d’instaurer une véritable connectivité et a également permis de faire prendre conscience à la communauté mondiale de la nécessité de redoubler d’efforts pour connecter les 3,6 milliards de personnes qui ne disposent toujours pas d’une connexion Internet ».

L’initiative Connect2Recover constituerait un premier jalon sur la voie de la reprise de l’activité et de l’amélioration de notre capacité en matière de préparation, fait observer l’Union. Elle a pour but d’élargir l’accès à une connectivité financièrement abordable et fiable, qui est une composante essentielle des stratégies adoptées par les pays pour se relever après la pandémie de COVID-19.

Dans un premier temps, l’initiative Connect2Recover s’adressera principalement à certains pays d’Afrique, qui figurent parmi les pays les moins bien connectés et sont durement touchés par la pandémie sur le plan socio-économique. L’initiative consistera d’abord à élaborer une méthodologie permettant de repérer les lacunes dans l’utilisation des réseaux et des technologies numériques au niveau national et de mettre en évidence les obstacles qui s’y opposent. Cette méthodologie devrait permettre aux pays de faire face aux conséquences de la pandémie de la COVID-19 et à les atténuer, à être mieux préparés à des situations d’urgence analogues à l’avenir et à permettre le rétablissement des activités ainsi que la préparation à la « nouvelle normalité ».

Enfin, l’initiative Connect2Recover aura pour but de concevoir et de mettre en œuvre des projets pilotes visant à tester des solutions techniques concrètes allant dans le sens des stratégies et politiques nationales des pays.