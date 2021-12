Consécration : Bank Of Africa au pinacle du magazine The Banker

Cette distinction met en exergue les principales réalisations de la Banque soutenant le développement de solutions de financement à impact positif et durable et d’accompagnement des PME, outre les mesures d’accompagnement déployées pour faire face à la crise sanitaire Covid-19. « BANK OF AFRICA a réaffirmé en 2020 son positionnement de précurseur de la banque digitale, composante essentielle de l’inclusion bancaire et sociale » affirme Othman Benjelloun, Président Directeur Général du Groupe BANK OF AFRICA, dans l’édition 2021 du magazine The Banker. « Le Groupe a témoigné de la pluralité de sa performance avec des fondamentaux solides, une empreinte environnementale en constante amélioration et un impact social positif auprès de ses différentes parties prenantes ».

The Banker est le premier magazine de la banque et de la finance dans le monde, fondé en 1926 et lu dans plus de 180 pays à travers le monde, avec une base de données unique de plus de 4 000 banques, qui récompense les meilleures institutions financières à travers son prix « Bank of the Year Awards ».