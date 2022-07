Consécration : Médaille d’or pour la MDJS dans la catégorie gaming

La MDJS, représentée par Driss Malki, E-Sport Brand Manager, a remporté la médaille d’or face aux équipes de 28 autres entreprises, indique la MDJS dans un communiqué. M. Malki, en plus de ses fonctions à la MDJS, est responsable technique de l’équipe nationale FIFA au sein de la fédération Royale Marocaine des jeux Électroniques (FRMJE).

Cette équipe s’est qualifiée à la FIFA eNations Cup (Coupe du Monde des Nations du jeu FIFA22), organisée à Copenhague en juillet 2022. Il s’agit d’une qualification historique pour le Maroc, seul pays africain retenu parmi les 24 nations.

Réunissant 1.300 participants issus de 52 entreprises, la première édition des Jeux Marocains du Sport en Entreprise a permis de fédérer participants et spectateurs autour des valeurs prônées par le sport telles que l’esprit d’équipe, la solidarité, le partage, la performance et le dépassement de soi. Partenaire N°1 du sport national, la MDJS a pour mission de soutenir le sport marocain en versant l’intégralité de ses résultats au Fonds National du Développement du Sport (FNDS), dont l’objet est de subventionner les actions des fédérations sportives, d’accompagner les sportifs de haut niveau représentant le Maroc et de financer des infrastructures sportives, en particulier de proximité.

Au-delà du financement du sport marocain à travers le FNDS, la MDJS contribue activement à la promotion de la pratique et des valeurs du sport comme leviers d’inclusion et de développement en accompagnant de nombreux évènements et projets dans diverses disciplines avec une attention particulière pour les femmes, le handisport et le monde rural dans le cadre d’une couverture territoriale nationale. La MDJS a également contribué à l’essor du E-Sport au Maroc en mettant en place la plateforme MDJS E-Sport, ou encore en lançant la première émission dédiée au E-Sport « 3ich Lgame » diffusée sur 2M (2 millions de téléspectateurs pour la saison 1 et 3 millions pour la saison 2).

La MDJS accompagne par ailleurs plusieurs talents nationaux dont certains défendent désormais les couleurs du Maroc dans les compétitions internationales. En tant qu’entreprise socialement responsable, la MDJS a obtenu en janvier 2019 le renouvellement du Label RSE décerné par la CGEM. La MDJS a été désignée “Entreprise engagée de l’année 2020” lors de la première édition des Morocco Sports Awards qui a mis à l’honneur les acteurs de l’économie du sport qui se sont distingués en 2020 par des actions innovantes, engagées et responsables. Lancée en 2019 à l’occasion de la Journée Internationale du Sport au service du développement et de la Paix, l’APSEM vise à promouvoir la pratique des activités physiques et sportives en milieu professionnel. Ses principales missions sont la promotion, le développement et la structuration des activités physiques et sportives en milieu professionnel, la diffusion d’information et la sensibilisation quant aux bienfaits des activités sportives en entreprise, la mise en réseau des membres en vue de rencontres amicales, ainsi que le développement de toutes actions utiles à la promotion du sport en entreprise au Maroc.