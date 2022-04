Consécration : Oland Group doublement sacré ‘Saveur de l’Année’

Boule d’Or, la jeune et célèbre marque de fromage et de beurre d’Oland Group vient d’être doublement sacrée ‘’Saveur de l’année – Maroc 2022’’, à travers ses fromages de la catégorie slices. Produits et commercialisés par Oland Group au Maroc, les fromages Slice Cheddar et Emmental de la marque Boule d’Or ont été, tous les deux approuvés ‘Saveur de l’année’ et ont rempoté ainsi chacun le trophée de cette première édition marocaine de la célèbre compétition internationale ‘Saveur de l’année’.

« Nous sommes, à Oland Group, très ravis de cette double reconnaissance qui met à l’honneur à la fois la marque Boule d’Or et la catégorie Slice de nos fromages », déclare d’emblée Marwane Anbaoui, Président Directeur Général de OLAND GROUP, « Il s’agit d’un signe fort de confiance et de satisfaction de la part des consommateurs marocains ainsi qu’une gratification de nos équipes de production qui sont derrière ces deux réussites », a-t-il ajouté.