Conseil exécutif de l’ICESCO : Un Marocain à la barre…

J.E. El Aloua a obtenu 22 voix lors de l’opération du vote tenue pour la première fois dans l’histoire de l’ICESCO, devant Dawas Rashid Dawas, candidat de l’Etat de Palestine, qui a obtenu 16 voix, et Timori Mitra, candidate de la République islamique d’Iran, qui a obtenu une seule voix. Les candidatures étaient au nombre de trois, après le retrait de Alaa Abd Odah Jazea, représentant de la République irakienne.

Il a également été convenu de constituer le bureau du Conseil, conformément au règlement intérieur du Conseil exécutif, de sorte que la représentante de la République des Maldives occuperait le poste de vice-président et le représentant de la République de Guinée le poste de rapporteur du Conseil.

Après l’annonce des résultats, Salem Bin Mohammed Al Malik, directeur général de l’ICESCO, a exprimé ses remerciements aux membres du Conseil, et félicité le président élu ainsi que la vice-présidente et le rapporteur du Conseil en leur souhaitant plein succès.

Intervenant à cette occasion, Ahmed Tazi, ambassadeur du Maroc en Egypte, a remercié tous les Etats membres pour leur confiance dans le candidat du Royaume, soulignant qu’il œuvrera au service de tous les pays membres ainsi qu’en faveur des questions préoccupantes de l’organisation, en coordination avec la Direction générale de l’ICESCO.

Au terme de la constitution du bureau du Conseil exécutif de l’ICESCO, il sera procédé à la présentation des rapports d’activités de l’organisation pour l’année 2021, les rapports financiers pour l’année 2020, les projets d’orientations stratégiques pour l’horizon 2025, ainsi que le projet du plan d’action et de budget pour les deux prochaines années.

L’ordre du jour de cette réunion du Conseil exécutif comprend également l’adoption du projet d’ordre du jour de la 14e session de la Conférence générale de l’ICESCO, qui sera accueillie par l’Égypte les 8 et 9 décembre courant.