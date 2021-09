Conseil national de l’USFP convoqué dimanche : Tentation gouvernementale des frères de D. Lachgar

L’instance délibérative de la formation socialiste est invitée à se concerter sur les développements issus des résultats des élections et trancher sur sa participation à la prochaine architecture gouvernementale suite aux concertations avec le Chef du gouvernement désigné, Aziz Akhannouch.

L’USFP a également mis en avant les résultats qui ont consacré son retour sur la scène politique nationale après la débâcle des Islamistes du PJD. La quatrième place de l’USFP lors du scrutin du 8 septembre parmi les partis qui ont toujours compté dans l’équation politique nationale a été considérée par D. Lachgar comme une « renaissance » après deux mandats de vote-sanction. Cette année s’est faite sous le signe de la réconciliation et de la confiance retrouvée.

L’USFP a en outre réitéré la position « naturelle du parti qui est de contribuer, à travers le pouvoir exécutif, à l’accompagnement de la mise en œuvre du nouveau modèle de développement », tout en rappelant sa démarche qui vise à « consolider les avancées démocratiques et de renforcer le tissu économique du pays en répondant aux besoins sociaux de sa population ».

La réunion du Conseil national sera surtout consacrée aux résultats du scrutin du 8 septembre et des consultations engagées par le chef du gouvernement désigné, sera également dédiée à l’orientation que le parti devrait prendre en phase avec les décisions issues de son 10ème Congrès, rappelle le communiqué. Lequel exprime aussi la volonté de l’USFP de faciliter le processus de consultations afin de former le gouvernement, et ce en harmonie avec les messages adressés par les citoyens à travers les urnes et d’une manière à même de garantir la formation d’un gouvernement harmonieux, fort et solidaire qui puisse répondre aux attentes de la société marocaine.