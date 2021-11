Conseil russo-français : Moscou appelle à la désescalade en Europe

En marge de la conférence internationale sur la Libye, les chefs des ministères russes et français des Affaires étrangères et de la Défense se sont rencontrés à Paris ce vendredi 12 novembre. Au menu: les enjeux de sécurité internationale, dont les dossiers de l’Ukraine et du Sahel.

Sergueï Choïgou, ministre russe de la Défense a déclaré lors d’une réunion du Conseil russo-français au format « 2+2 » que la situation militaro-politique en Europe se dégradait et que l’Otan continuait de renforcer sa présence militaire près des frontières de Russie.

« Le ministre de la Défense a noté lors de la réunion que la situation militaro-politique en Europe se dégrade. La présence militaire de l’Otan près des frontières russes continue de se renforcer. Il a souligné que les initiatives russes visant à accroître la prévisibilité et à réduire le risque d’incidents demeurent en vigueur », a rapporté aux journalistes Alexandre Fomine, vice-ministre de la Défense, à l’issue des pourparlers à Paris.

Selon lui, lors de la réunion, les ministres russes et français « ont échangé des vues sur la situation sur le continent européen, dans la région du Moyen-Orient et en Afrique du Nord ». « Des sujets importants de stabilité stratégique et de sécurité européenne, de contrôle des armements, de relations bilatérales ont également été abordés », a précisé A.Fomine.

Comme « la situation dans le monde aujourd’hui est plutôt compliquée […], il est nécessaire d’échanger des points de vue sur les questions de sécurité internationale, de discuter des questions régionales », a pour sa part souligné le ministre russe de la Défense.

S. Choïgou a par ailleurs insisté sur l’importance de travailler de concert avec la France pour résoudre les problèmes de sécurité dans l’objectif d’une désescalade en Europe et pour prévenir tout incident militaire. « Il est important d’analyser conjointement les problèmes de sécurité existants afin de déterminer de nouvelles mesures pour désamorcer la situation en Europe et prévenir les incidents lors d’activités militaires », a-t-il exposé lors de la réunion plénière.

Une conversation franche avec leurs homologues français leur permettrait de prendre les décisions nécessaires, a-t-il noté. « Nous espérons que nous pourrons parler franchement, prendre les décisions appropriées et définir des tâches pour les spécialistes, y compris ceux des départements de la défense de la Russie et de la France », a-t-il précisé.

Côté russe, le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et le ministre de la Défense étaient donc présents à cette réunion, et côté français le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian et la ministre des Armées Florence Parly.

Ces dernières semaines, le navire de commandement de la sixième flotte des États-Unis Mount Whitney et le destroyer USS Forter sont entrés en mer Noire pour y réaliser des exercices militaires. Le navire, qui accosté à Istanbul, a traversé le détroit le 4 novembre, jour où Vladimir Poutine s’est rendu à Sébastopol pour les célébrations de la Journée de l’unité nationale. Le ministère russe de la Défense a assuré suivre de près les manœuvres des navires américains.