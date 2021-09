Consultations pour la majorité : Clap de fin pour le 1er round

A l’exception du PJD, formation islamiste sortante qui a décliné l’invitation, et du PSU, le Chef du gouvernement désigné a pu rencontrer les dirigeants des partis politiques arrivés après le RNI dans les dernières élections du 8 septembre, à savoir Abdellatif Ouahbi du PAM, Nizar Baraka de l’Istiklal, Driss Lachgar de l’USFP, Mohamed Sajid de l’UC, Nabil Benabdallah du PPS, Abdessamad Archane du MDS, Mustapha Benali du FFD et enfin Abdeslam El Aziz de la FGD.

« Directement après l’accueil du Roi Mohammed VI, et ma nomination en tant que chef du gouvernement, et l’honneur qu’il m’a confié pour former le nouveau gouvernement, il y a eu plusieurs consultations cette semaine dont le premier round s’achève ce mercredi » a déclaré A. Akhannouch depuis le siège du RNI, à Rabat. Précisant que « le PJD, dans la personne de Saâd Eddine El Othmani s’est excusé de ne pas pouvoir venir, de même que la SG du Parti socialiste unifié (PSU), Nabila Mounib« , qui lui a confié « qu’elle sera dans l’opposition« .

« On a réalisé des discussions importantes avec les dirigeants des partis politiques, durant lesquelles chacun a donné sa vision par rapport à cette période. À partir de maintenant, il y aura des consultations régulières pour qu’on commence à avoir une image de la prochaine majorité gouvernementale. Les traits de la majorité devraient apparaître à partir de la semaine prochaine afin de dévoiler la majorité », a laissé entendre le chef du gouvernement désigné.