« Contractuels » de l’enseignement : Le dialogue (re) démarre avec le MEN

Les enseignants « contractuels » ont exposé leur dossier revendicatif, lors de la réunion de mercredi à laquelle se sont joints les syndicats les plus représentatifs du secteur. Le point d’orgue est la mise en bière du plan de recrutement des enseignants par contrat auprès des AREF et leur intégration dans la fonction publique. Mais le cahier revendicatif de cette cathégorie d’enseignants ne se limite pas à ce point nodal. Ont été mis sur la table la question de la mobilité nationale de laquelle l’enseignant contractuel est écarté, l’abandon des poursuites à l’encontre des enseignants ainsi que les dernières conditions de recrutement des enseignants et cadres administratifs, qualifiées de « discriminatoires », signale un communiqué produit à l’issue de cette réunion.

Tout en saluant la « réactivité » du ministère de l’Éducation nationale, la coordination n’a toutefois pas annulé son programme de lutte qui prévoit le boycott de la surveillance des concours prévu le 11 décembre ainsi que des grèves les 7 et 8 décembre et les 14 et 15 décembre prochain.

Une rencontre est programmée ultérieurement pour faire avancer les discussions entre les deux parties. Pour rappel, les réunions précédentes entre les représentants des coordinations des « contractuels » avec le MEN n’avaient abouti à rien. En sera-t-il autrement avec C. Benmoussa qui place la réforme du système éducatif à la tête de son action ? Wait and see…