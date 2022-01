Contre-propositions US aux exigences russes : Rien ne va plus entre Moscou et Washington

« Dans ce document, nous soulignons les domaines dans lesquels nous pensons pouvoir développer la sécurité ensemble pour tout le monde, Russie comprise, tout en exposant nos principes clés, nos préoccupations, celles de nos alliés et de nos partenaires concernant les démarches de la Russie qui, selon nous, portent atteinte à la sécurité et à la stabilité », a-t-il exposé lors d’une conférence de presse.

Selon A.Blinken, Joe Biden a pris une part active à l’élaboration de la réponse américaine « au cours des dernières semaines » alors que son administration recevait « des commentaires et des idées à inclure dans le texte » de la part de ses alliés et partenaires.

Commentant l’élargissement de l’Otan vers l’Est et la possibilité d’adhésion de l’Ukraine, le chef de la diplomatie US a noté que les États-Unis ne renonceraient pas au principe de portes ouvertes de l’Otan. « Nous nous en tiendrons au principe des +portes ouvertes+ en ce qui concerne l’Otan […]. Le document expose clairement certains de nos principes de base », a noté A. Blinken. Le secrétaire d’État a répété cette idée à plusieurs reprises en réponse aux questions des journalistes. Dans le même temps, il a évité de dire que les États-Unis considéraient leur réponse comme un « refus » aux propositions de la Russie, bien qu’une telle question ait été posée par des journalistes.

Selon A. Blinken, Washington et Moscou pourraient notamment s’entendre sur le déploiement de systèmes offensifs en Ukraine, la tenue d’exercices militaires en Europe, les mesures potentielles de contrôle des armements, une transparence accrue et des mesures visant à réduire les menaces. « Tous ces points permettront de répondre aux préoccupations mutuelles, y compris celles exprimées par la Russie, et de renforcer la sécurité collective », a ajouté le secrétaire d’État américain.

Les États-Unis sont prêts à poursuivre le dialogue avec la Russie dans les domaines où la coopération est encore possible, a poursuivi A. Blinken. « Nous sommes ouverts au dialogue, nous préférons la diplomatie, et nous sommes prêts à aller de l’avant là où il y a une possibilité de coopération », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

L’administration US a envoyé au Congrès une réponse écrite aux propositions de la Russie en matière de sécurité. A ? Blinken, à son tour, en informera les membres plus tard dans la journée.

Le secrétaire d’État américain a précisé aux journalistes que la réponse de son pays avait été coordonnée avec l’Ukraine et les alliés européens. « Je prévois de m’entretenir avec le ministre russe des Affaires étrangères Lavrov dans les prochains jours, lorsque Moscou examinera notre réponse », a-t-il conclu.

Selon le secrétaire d’État américain, son pays ne veut pas rendre le document public afin de laisser la place à des négociations confidentielles et espère que Moscou ne le divulguera pas.

La réponse écrite de Washington a été remise mercredi 26 janvier par l’ambassadeur des États-Unis John Sullivan au vice-ministre russe des Affaires étrangères Alexandre Grouchko à Moscou, a annoncé le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué. La rencontre a eu lieu à la demande du diplomate US.

Les États-Unis insistent sur le fait que leur réponse n’est pas un document de négociation formel qui pourrait constituer la base d’un éventuel accord, mais un ensemble d’idées pour une discussion ultérieure si la Russie le souhaite, comme A. Blinken l’a souligné.

Plus tard dans la journée de mercredi, l’ambassadeur russe à Bruxelles a reçu la réponse écrite de la part de l’Otan aux propositions similaires de Moscou sur les garanties de sécurité. Le document a reçu le soutien des 30 alliés, a assuré le secrétaire général de l’alliance, Jens Stoltenberg.

Pour rappel, le 17 décembre 2021, Moscou avait remis à Bruxelles et à Washington des projets d’accords sur les garanties de sécurité.

Les propositions du Kremlin pour l’Europe comportent trois objectifs essentiels: l’assurance que l’Otan ne s’étendra pas vers l’Est, qu’elle ne déploiera pas de nouveaux missiles américains de courte et moyenne portée en Europe et qu’elle y limitera ses activités militaires. En janvier, la Russie avait mené des consultations avec les Etats-Unis et l’Otan, respectivement à Genève et à Bruxelles, consacrées à ses propositions.

Sergueï Lavrov, patron de la diplomatie russe, s’est exprimé le 27 janvier dans un communiqué au sujet de la proposition américaine concernant les garanties de sécurité, regrettant l’absence de «réaction positive» au sujet de la «principale» préoccupation russe : l’élargissement de l’OTAN à l’est. «[Le document] contient une réaction qui permet de s’attendre à un début d’une conversation sérieuse, mais sur des sujets secondaires. Il n’y a pas de réaction positive dans ce document sur la question principale. La question principale est notre position claire sur l’inadmissibilité d’une nouvelle expansion de l’OTAN à l’Est et le déploiement d’armes de frappe qui pourraient menacer le territoire de la Fédération de Russie», a-t-il fait valoir, cité par RIA Novosti.

Il a également fait savoir qu’«après une coordination interministérielle, nous ferons rapport au président [Vladimir Poutine], et le président décidera des prochaines étapes.» De son côté, Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin a réagi. «Il faudra évidemment un certain temps pour les analyser. Nous n’allons pas faire de conclusions hâtives. Vous savez que nos collègues de Washington et Bruxelles ont exprimé leur opinion selon laquelle il ne faudrait pas publier cette réponse. Mais nos collègues ont présenté le contenu de ces documents de manière si exhaustive que ça ne vaut probablement pas la peine de les publier. Tout le monde sait déjà tout», a-t-il fait savoir. «D’après ce qu’ont dit hier nos collègues, il est tout à fait clair que, pour ce qui est des catégories principales évoquées dans ces projets de documents que nous avons transmis à nos collègues, nos idées n’ont probablement pas été pris en compte, ils n’ont pas manifesté être prêts à tenir compte de nos préoccupations», a ajouté D. Peskov.