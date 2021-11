Contre une ferme piscicole au large des Iles Zaffarines : L’Espagne monte au filet…

Le gouvernement espagnol a adressé un message officiel à l’ambassade du Maroc à Madrid pour dénoncer l’installation de cette ferme dans ce qu’il a appelé « les eaux territoriales espagnoles », « sans les permis nécessaires pour cette activité ». Dans la foulée, il a annoncé avoir lancé une procédure pour sanctionner l’entreprise espagnole qui a installé les cages de cette ferme dont le propriétaire est marocain. L’Espagne a protesté auprès de l’ambassade marocaine à Madrid au moment où l’ambassadrice du Maroc, rappelée par Rabat pour consultations des suites de la crise avec Brahim Ghali, n’est toujours pas retournée, signe que les relations ne sont toujours pas au beau fixe.

L’Espagne qui a cherché à calmer la colère du Maroc après l’accueil illégal de Brahim Ghali, chef de file des séparatistes sahraouis, se résigne à froisser Rabat qui, pour rappel, ne reconnaît pas la souveraineté de l’Espagne sur les îles Zaffarines, mais aussi sur les eaux territoriales des deux villes occupées, Sebta et Melilia.

Le quotidien ibérique El Confidencial rapporte que le permis de cette ferme piscicole a été octroyé le 7 mars, après publication au Journal Officiel, à l’entreprise « Mediterranean Aquafarm Morocco LLC » et 16 cages ont été montées cet été avant d’être installées début novembre. Pour El Pais, le gouvernement espagnol cherche à trouver des moyens de sanctionner ces fermes, notamment en invoquant la « protection de l’environnement et des espèces marines », ou encore la « sécurité du trafic maritime »

A signaler que l’archipel des Zaffarines (Chafarinas en espagnol) est situé à trois kilomètres des côtes marocaines et à 46 kilomètres de l’enclave espagnole de Melilla, dans le nord du Maroc. Il regroupe l’île du Congrès, l’île du Roi et l’île Isabelle II, où l’Espagne dispose d’une base militaire.