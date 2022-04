Contribution Professionnelle Unifiée : Signature d’une nouvelle convention

Conclu avec le Syndicat national des commerçants et professionnels (SNCP), l’Union générale des entreprises et professions (UGEP) et l’Espace marocain des professionnels, cet accord œuvre aussi à la modernisation et la réhabilitation du secteur du commerce à travers une approche participative permettant de répondre aux différentes revendications des affilés.

Ce partenariat aspirant à la création de la valeur ajoutée et des offres d’emploi a été paraphé par le directeur général des impôts par intérim, Khalid Zazou, le directeur général de la CNSS, Hassan Boubrik, le directeur général du commerce, Abdelouahed Rahal, le président du SNCP, Nabil Nouri, le président de l’Espace marocain des professionnels, Rachid Jkini, le président de l’Union générale des entreprises et professions, Ahmed Afilal.

Dans une déclaration à cette occasion, H. Boubrik a indiqué que cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet de généralisation de la couverture sociale à l’horizon 2025, soulignant que la collaboration de la Caisse avec les commerçants et les professionnels est « une condition primordiale » pour la réussite de ce chantier. Dans ce sens, le responsable a relevé que le but étant de passer en revue les engagements et les contraintes des différentes parties prenantes, ainsi que de mener des campagnes de sensibilisation et de conseil et de mettre en place les différents mécanismes nécessaires.

Pour sa part, N. Nouri s’est dit fier de la signature de cet accord entre les différentes parties « toutes engagées pour le bien-être des citoyens », faisant observer que désormais la majorité des commerçants bénéficient désormais de leur droit de couverture sociale. Il s’agit en effet d’œuvrer à la modernisation de ce secteur au profit des commerçants et des professionnels qui jouent, a-t-il dit, un rôle important dans l’économie nationale.