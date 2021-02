Controverses autour de l’accord sur le nucléaire iranien 

«En accélérant ses violations, l’Iran compromet la possibilité qu’un retour à la diplomatie permette la réalisation pleine et entière des objectifs du Plan d’action global commun (PAGC)», ont déclaré conjointement les porte-parole des ministères des Affaires étrangères de Paris, Londres et Berlin, le 12 février.

Décidément, le contact ne passe plus entre Téhéran et les Européens. Les deux parties n’arrivent plus à communiquer et les désaccords se multiplient. Dernier en date, la relance par l’Iran de sa production d’uranium métal, étape importante vers la fabrication d’armes atomiques. Une ligne rouge pour Paris, Londres et Berlin, qui jugent que Téhéran met en péril les négociations sur le nucléaire iranien.

En effet, depuis l’arrivée à la Maison-Blanche de Joe Biden, ce dossier est à nouveau sur la table. En dépit d’un accord de principe sur un retour dans les négociations, les parties s’opposent sur ses conditions. Européens et Américains veulent que les Iraniens cessent leurs «provocations» avant d’espérer un arrêt des sanctions économiques, alors qu’inversement, l’Iran fait de la fin des sanctions une condition sine qua non à son retour dans l’accord.

«Dans les deux camps, on essaye de maximiser la pression, de sorte à avoir la plus grande marge de manœuvre pour les négociations», précise au micro de Sputnik Amélie Myriam Chelly, docteur en sociologie et membre associée au CADIS (centre d’analyse et d’intervention sociologique, EHESS-CNRS).

Après l’échec de l’accord sur le nucléaire iranien signé à Vienne en 2015, les différentes parties s’accusent mutuellement de ne pas en avoir respecté les clauses. Or, selon L’auteur de L’Iran, autopsie du chiisme politique (Éd. du Cerf), Téhéran a appris de ses erreurs et renvoie dorénavant les Européens à leurs propres manquements.

L’Iran attendait beaucoup du PAGC, rappelle la chercheuse. Alors qu’il est asphyxié économiquement par les sanctions, cet accord devait être pour le pays une véritable bouffée d’air économique, commercial et diplomatique. Mais entre 2015 et 2018, soit jusqu’au retrait américain de l’accord de Vienne, l’Iran n’a connu aucune retombée économique positive. «L’Iran s’attendait à une levée des sanctions. Or les sanctions ont été retransposées sur le développement des missiles balistiques ou sur l’aide à des organisations classées terroristes.»

Une clause de l’accord sur le nucléaire stipule que «les sanctions adoptées par l’Union européenne et les États-Unis seront levées dès la mise en œuvre par l’Iran de ses engagements nucléaires attestés par un rapport de l’AIEA.» En dépit du respect de toutes les exigences de l’AIEA par l’Iran, les sanctions ont été maintenues, et ce, pour des raisons d’ordre géopolitique, explique la chercheuse. En effet, les deux parties s’opposaient dans le conflit en Syrie: l’Iran aidait le gouvernement de Damas à reprendre le contrôle de son territoire, tandis que l’Occident s’obstinait à vouloir évincer Bachar el-Assad.

De surcroît, A.M. Chelly rappelle qu’en vertu de l’accord de 2015, l’Union européenne se devait de renégocier ce dernier dès le retrait d’une des parties, à savoir Donald Trump en 2018. «Dans l’accord, il y a une clause comme quoi l’Europe doit être signataire, mais également négociatrice. L’Iran réinvoque cette clause qui est censée destiner l’UE à reprendre les négociations.»

Or, l’Union européenne n’a rien fait. Et c’est bien ce que reproche l’Iran à ses partenaires européens. «Mais est-ce que l’Union européenne était capable de le faire?», s’interroge la spécialiste. Une manière de souligner son manque d’indépendance à l’égard de Washington.

L’échec de l’accord sur le nucléaire iranien a surtout mis en exergue la pression américaine sur les différents signataires. Homme d’affaires, Donald Trump avait bien une idée en tête en sortant de l’accord. En effet, précise A.M. Chelly, celui-ci voulait signer un accord bilatéral avec Téhéran, pour se passer des autres partenaires. «Washington avait mis en place une ligne directe avec Téhéran en vue de négocier un nouvel accord», affirme l’auteur d’une thèse sur «la sécularisation du chiisme et la République islamique d’Iran».

L’Administration US avait également fait pression sur tous les partenaires européens, russes et chinois par l’entremise des sanctions et du principe d’extraterritorialité. Les juridictions américaines s’estiment compétentes pour juger et sanctionner unilatéralement une entreprise étrangère pour des faits non commis aux États-Unis. D. Trump a usé de ce principe pour contraindre l’Iran à aller à la table des négociations. Finalement, pour notre interlocutrice, «l’Iran reproche le suivisme des Européens et le non-respect de leur rôle de négociateur.»

En dépit des efforts consentis après la signature du PAGC, l’Iran adopte désormais une posture plus agressive pour se faire entendre. En effet, sur le dossier iranien, Emmanuel Macron a tenté de se saisir du leadership laissé vacant par Donald Trump, allant jusqu’à proposer à plusieurs pays d’intégrer les négociations, et ce, sans l’aval de l’Iran: «Macron se voyait en médiateur en proposant à l’Arabie saoudite et même à Israël de faire partie des négociations. C’est littéralement un non-sens côté iranien.»

En effet, le Président français, lors d’une interview accordée à la chaîne Al-Arabiya le 29 janvier dernier, a estimé que la présence de l’Arabie saoudite dans les futures négociations rendrait l’accord «plus strict». De son côté, en augmentant sa capacité d’uranium métal, l’Iran a manifesté son désaccord et son impatience, conclut A.M. Chelly. «C’est une manière de remettre Macron à sa place. À chaque fois qu’il y a un manque de volonté politique, la classe politique iranienne montre son mécontentement. Là, finalement c’est un rappel vis-à-vis du manquement de l’Union européenne.»