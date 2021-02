Convergence de vues entre Rabat et Bruxelles

«Nous avons discuté de notre nouvel agenda ambitieux pour la Méditerranée. Nous utiliserons tous les moyens pour faire progresser notre partenariat», a twitté Oliver Varhelyi.

Ce programme met l’accent sur cinq domaines d’action : développement humain, bonne gouvernance et Etat de droit ; résilience, prospérité et transition numérique ; paix et sécurité; migration et mobilité ; transition écologique : résilience climatique, énergie et environnement. Il est doté de 7 milliards d’euros au maximum sur la période 2021-2027. Il pourrait également mobiliser jusqu’à 30 MM€ en investissement privé et public.

O. Varhelyi a également abordé, le même jour, ce Nouvel agenda avec le chef de la diplomatie tunisienne Othman Jerandi. Les pays concernés par cette initiative européenne sont : Tunisie, Liban, Libye, Algérie, Egypte, Israël, Jordanie, Palestine, Syrie, et le Maroc. Les engagements pris par ces Etats dans les cinq domaines d’action mentionnés plus haut feront l’objet d’une évaluation de la part de la Commission européenne en 2024.

N. Bourita, chef de la diplomatie marocaine, a relevé la convergence des domaines d’action entre le Maroc et l’Union européenne notamment dans le cadre de la Communication européenne qui conforte les ambitions convenues lors du Conseil d’Association de juin 2019 et de la visioconférence ministérielle datant octobre 2020. Cette dernière « consolide la nouvelle structuration des relations bilatérales Maroc-UE » qui se joue à plusieurs niveaux dont 4 thématiques précises à savoir la politique et sécurité, l’économique et le social, les valeurs, et les connaissances partagées. Les relations Maroc-Union Européenne s’articulent aussi autour de leur commun intérêt pour les questions environnementales et touchant au changement climatique, ainsi que sur la question migratoire.

Le plan européen propose entre autres, une participation au Fonds d’Investissement Stratégique Mohammed VI, l’accompagnement du Partenariat vert Maroc-UE et des objectifs du Royaume en matière d’énergies renouvelables, le soutien à la mise en place de systèmes de protection sociale, l’appui à la stratégie agricole Generation Green, ou encore, l’appui au secteur de l’enseignement supérieur.

A Rabat, on indique que l’engagement européen aux côtés du Maroc part du principe et d’une logique d’investissement durable gagnant-gagnant qui pourra contribuer à une intégration économique pour le Maroc et l’Union Européenne, mais aussi au sein du continent africain.