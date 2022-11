Convoi de pétrole iranien au Liban attaqué en Syrie : Téhéran met en garde les Américains

L’agence de presse iranienne IRNA a rapporté jeudi que « les raids qui ont visé un convoi de camions-citernes qui a quitté l’Irak vers la Syrie mardi soir dernier, n’ont fait aucune victime ».

L’agence a cité une source bien informée affirmant que « deux camions-citernes d’un convoi composé de 22 camions-citernes, ont été la cible de bombardements aériens au poste frontière d’Al-Bukamal entre la Syrie et l’Irak, alors qu’aucun des conducteurs n’a été blessé à la suite de l’attaque. » La source a démenti les informations des médias selon lesquelles « plus de 10 personnes ont été tuées lors du bombardement », notant que « tous les chauffeurs étaient à l’extérieur de leurs camions et qu’aucun d’entre eux n’a été blessé ».

La source a également expliqué que « la route des camions-citernes a été utilisée à plusieurs reprises auparavant, car le carburant que le Liban achète à l’Iran est transporté par cette route ». Et confirmé à IRNA qu’après l’attaque, « la base militaire américaine dans l’est de la Syrie a transmis à la Russie le message qu’ils (les Américains) n’avaient rien à voir avec l’attaque ».

Il y a deux jours, le correspondant d’Al-Mayadeen à Bagdad a rapporté que des raids ont visé le territoire syrien après qu’un « convoi de camions-citernes a quitté l’Irak pour la Syrie ». Des sources sur le terrain ont confirmé à la télévision libanaise qu’ « Israël est derrière l’attaque via des drones au point de passage d’Al-Qaim », notant que « les drones ont ciblé deux camions-citernes ».

Mohammad Hosseini, assistant du président iranien pour les affaires parlementaires, a affirmé, dans une interview exclusive à Al-Mayadeen, que « les empreintes des États-Unis sont claires dans ce qui s’est passé récemment en Iran ». Il a ajouté que Téhéran « répondra fermement au bombardement de camioms-citernes à la frontière irako-syrienne ».

M. Hosseini est revenu sur les événements qui se déroulent en Iran, notant « qu’ils ne seront pas les derniers », notant que les États-Unis « sont hostiles au peuple iranien depuis 70 ans ». « Les empreintes des États-Unis sont claires dans ce qui s’est passé récemment en Iran », ajoutant que les Américains ont « utilisé des groupes terroristes, et la chaîne américaine CNN a diffusé des images d’entraînement des membres de ces groupes avant les envoyer en Iran ».

Pour ce responsable, « l’Iran affronte une guerre complexe, et il a la capacité et l’expérience pour surmonter ce genre de guerre. Et ils (les ennemis) dirigent leurs agents vers l’intérieur pour nous nuire encore plus ». Relevant, enfin, l’arrestation de « ceux qui ont commis les crimes », tout en assurant que l’Iran « ne tardera pas à répondre à l’étranger, comme il l’a fait dans la région du Kurdistan irakien ».