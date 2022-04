Coopération économique : L’ASMEX s’ouvre sur le Patronat congolais

Paraphée par le président de l’ASMEX, Hassan Sentissi El Idrissi et le président de l’UNOC (patronat Congolais), Jean Daniel Ovaga, cette convention a pour but de proposer, d’initier et de réaliser des actions opérationnelles de nature à contribuer au développement de la coopération économique entre le Congo Brazzaville et le Maroc, indique un communiqué de l’ASMEX. Cette convention a également pour objet d’accompagner la réalisation de partenariats publics-privés et privés-privés par l’UNOC, via son club d’affaires Congo-Maroc et l’ASMEX. Elle servira, aussi, de cadre à des actions communes découlant des différentes stratégies nationales des deux pays, que ce soit au niveau économique ou au niveau des offres d’exportation. Le partenariat vise, en outre, à structurer et accompagner la réflexion commune ASMEX/UNOC sur des thématiques identifiées à enjeux pour le développement économique du Congo et du Maroc.

Durant la cérémonie de signature, les deux parties ont saisi l’occasion afin d’affirmer leur volonté de rechercher des partenariats sur les thématiques du développement de coopération économique, notamment en matière d’incitation des PME et TPE à exporter des produits et des services et de promouvoir les exportations à haute valeur ajoutée, fait observer la même source. Dans ce sens, l’ASMEX et l’UNOC seront amenées à contractualiser, sous différentes formes de documents cadres, les coopérations à mettre en œuvre du type conventions d’application, conventions de partenariat avec les entreprises exportatrices marocaines ou congolaises. Les deux parties mettront en œuvre des séminaires, des forums et des assises conjoints à destination des entreprises des deux pays sur les projets de collaboration économique porteurs afin de créer une symbiose autour de la réflexion collaborative et opérationnelle pour traduire sur le terrain, les engagements pris.

Pour diriger et mettre en œuvre les engagements de ce partenariat, un Comité de Pilotage co-présidé par J. Ovaga et H. Sentissi El Idrissi a été désigné, fait savoir l’ASMEX, ajoutant que ce comité est composé du Vice-président en charge de la coopération et des relations extérieures, Achille Mbon, la Directrice du cabinet du Président de l’UNOC, Aurore Olandzobo, la Vice-Présidente de l’ASMEX, présidente de la Commission Afrique, Saloua Karkri et la secrétaire générale de l’Association, Kawtar Raji. Ce comité de pilotage, qui se réunira deux fois par an, aura pour mission de mener à bon port les actions entreprises par les deux parties et en dresser le bilan, mais aussi de préciser les orientations ou définir les nouvelles actions à mettre en place en cohérence avec les orientations des deux instances et valider le plan d’actions annuel. Le comité aura également pour mission d’arrêter la liste des indicateurs permettant d’évaluer les actions réalisées, évaluer les travaux menés conjointement dans le respect du présent accord et valider conjointement l’avancement et la mise en œuvre opérationnelle du partenariat.