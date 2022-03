Coopération maroco-européenne : Du bilatéral au multilatéral

La coopération économique et financière entre le Maroc et l’Union européenne (UE) a été au menu d’une rencontre, mercredi à Rabat, entre Nadia Fettah Alaoui, ministre de l’Économie et des finances, et Olivér Várhelyi, commissaire européen à l’élargissement et à la politique européenne de voisinage. Lors de cette rencontre, les deux parties se sont félicitées de l’excellence des relations entretenues entre le Maroc et l’UE et ont, ainsi, passé en revue des différents sujets d’intérêt commun, indique un communiqué du ministère.

À cette occasion, N. Fettah Alaoui a salué l’effort consenti par l’UE dans le cadre de son Plan économique d’investissement, tout en soulignant que les axes de coopération retenus pour le Maroc s’alignent sur les priorités et les orientations du gouvernement. Elle a également rappelé l’importance de l’appui financier accordé par l’UE au Maroc et a invité la Commission européenne à renforcer davantage ses engagements au titre de la future programmation 2021-2027.

Les discussions ont aussi porté sur les stratégies poursuivies par le Maroc en matière de dynamisation de l’investissement privé national et étranger, de réforme du secteur public ainsi que dans les domaines de la transition énergétique et de l’eau.

À l’issue de la réunion, les deux responsables ont réaffirmé leur volonté commune de renforcer davantage la coopération entre le Maroc et la Commission européenne et d’accélérer la mise en œuvre des programmes retenus dans ce cadre.

En visite au Maroc les 9 et 10 mars, M. Várhelyi, était accompagné lors de cette rencontre, de Patricia Pilar Llombart Cussac, ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de l’UE au Maroc ainsi que de représentants de la Commission européenne et de la délégation de l’Union européenne au Maroc.

Connexion africaine

A signaler aussi que le Maroc et l’Union européenne (UE) ont signé jeudi à Rabat le document relatif au projet «LINK UP AFRICA» qui s’étend sur une période de 4 ans autour de 2 projets complémentaires d’un budget de 4,15 millions d’euros (44,74 MDH).

Signé par Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, O.Varhelyi, ce projet, le premier du genre dans le cadre du partenariat Maroc-UE, s’appuie sur la priorité donnée par les parties au développement de la coopération avec l’Afrique. LINK UP AFRICA s’appuie sur une approche de coopération triangulaire Maroc-UE au profit des États africains et sur un faisceau d’actions convergentes menées par différents acteurs marocains.

Le projet implique principalement l’Agence marocaine de coopération internationale (AMCI) et l’Agence belge de coopération ENABEL et donne la priorité à l’emploi, l’intégration socio-économique et la citoyenneté des jeunes ayant bénéficié du savoir-faire marocain, ainsi qu’à la mobilité intra-africaine et son apport au développement du continent.

Le premier projet bénéficiera de l’enveloppe bilatérale UE-Maroc financée par l’instrument européen de voisinage, uniquement dédiée à l’AMCI, de l’ordre de 3,15 millions d’euros (33,96 MDH), prévoit le renforcement des capacités de l’AMCI pour la mise en œuvre de ses objectifs de coopération académique et technique. Le second projet, d’un montant de 1 million d’euros (10,78 MDH), complète un programme préexistant de l’UE et vise à appuyer la CCG en faveur de l’entrepreneuriat et l’innovation au Maroc et dans les pays du réseau africain des institutions de garantie.