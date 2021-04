Coopération maroco-italienne: Une nouvelle impulsion en vue… 

Les deux responsables, marocain et italien, se sont félicité, à l’occasion de cette réunion virtuelle, de l’excellence des relations entre les pays et ont «convenu de les développer davantage, à travers l’opérationnalisation de la déclaration sur le Partenariat Stratégique Multidimensionnel et ce, en mettant en place les mécanismes de dialogue et de coopération y afférents», selon le communiqué du MAEC qui a sanctionné la réunion de vendredi.

Pour rappel, le Maroc et l’Italie avaient signé cet instrument de coopération, le 1er novembre 2019 à Rabat. Les deux chefs de diplomatie avaient eu l’occasion d’évaluer le bilan du leur Partenariat Stratégique Multidimensionnel, près d’une année après sa signature, le 7 octobre à Rome.

Au niveau de la coopération économique, N. Bourita et L. Di Maio ont mis l’accent sur «l’importance de la prise en considération des nouvelles priorités imposées par le contexte de pandémie, en termes de promotion d’investissement et de développement de nouvelles chaines de valeurs». A cet effet, ils ont souligné l’intérêt de promouvoir les mécanismes et les outils d’échange et de coopération entre les communautés d’affaires des deux pays, dans la perspective de l’organisation d’un forum économique.

L. Di Maio a mis en avant l’engagement de l’Italie à accompagner et soutenir le renforcement du partenariat stratégique entre l’UE et le Maroc. Il a réitéré l’appui de son pays aux efforts sérieux et crédibles du Maroc en tant que pôle régional de stabilité et relais de développement et de croissance en Afrique.

La dernière communication entre les deux ministres remonte au 11 décembre 2020.