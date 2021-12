Coopération maroco-sénégalaise : L’Institut de Défense du Sénégal voit le jour

Entre Rabat et Dakar, tout baigne. La coopération multiforme qui se renforce au fil du temps entre les deux pays n’épargne pas le volet militaire Il y a lieu de souligner que l’IDS et le Collège royal de l’enseignement militaire supérieur du Maroc sont liés par une convention de partenariat signée en juin 2021. L’IDS est un établissement à vocation internationale, comprend une école d’Etat-major, une école supérieure de guerre et un centre. Sa mission est de former des officiers aptes à l’exercice des fonctions en temps de paix, de crise ou de guerre.

La coopération militaire entre le Maroc et le Sénégal remonte à 1969. La formation des officiers et des sous-officiers de l’armée sénégalaise dans les écoles et centres de formation des Forces armées royales en est l’axe principal, avec la formation dans le royaume de plus de 2.000 officiers militaires sénégalais.

Au titre de l’année 2019-2020, les FAR ont accordé aux militaires sénégalais 63 places de stages pour l’Armée de Terre et 3 places pour l’Armée de l’Air au Sénégal. La Marine Royale a également accordé 15 places au Sénégal au titre de l’année 2020-2021.