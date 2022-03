Coopération maroco-singapourienne : Rabat à la quête d’un mieux…

N. Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, s’est entretenu, mardi par visioconférence, avec V. Balakhrishnan, son homologue singapourien. Au cours de cet entretien, les deux ministres se sont félicités de la célébration cette année du 25ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques et ont réitéré leurs vœux réciproques de paix, de stabilité et de prospérité pour les deux pays, indique un communiqué du ministère marocain des Affaires étrangères.

Les deux diplomates ont également souligné l’excellence des relations qui unissent les deux pays, réaffirmant leur volonté de renforcer davantage le dialogue politique et la concertation entre Rabat et Singapour, et mettant l’accent sur la nécessité d’intensifier la coopération et le partenariat dans les domaines de l’économie, des finances et des investissements.

Par ailleurs, N. Bourita a saisi cette occasion pour présenter les opportunités d’investissement qu’offre le Maroc, en particulier dans les domaines du tourisme, de l’industrie, des hautes technologies, de la logistique, des finances et de l’énergie, tout en précisant que le modèle suivi par Singapour, et qui a permis l’essor économique et financier de la Cité-Etat, peut servir d’exemple à la mise œuvre du Nouveau modèle de développement dans le Royaume, tel que conceptualisé et décliné grâce aux Hautes orientations Royales.

Pour sa part, V. Balakhrishnan a salué le rôle du Maroc dans la lutte contre l’extrémisme violent et la radicalisation et convenu avec son homologue marocain d’initier une coopération dans ce domaine.

Les discussions entre les deux ministres, ajoute le communiqué, ont aussi porté sur plusieurs questions d’ordre régional, notamment le Maghreb et dans la région du Sahel, en évoquant les initiatives prises par le Maroc pour la préservation de la paix et la sécurité dans son voisinage immédiat.

V. Balakhrishnan a rendu hommage au rôle d’avant-garde joué par le Maroc sous le leadership de Sa Majesté le Roi pour la promotion du dialogue interculturel et interreligieux ainsi que pour la défense de la diversité culturelle, tout en louant les efforts entrepris par le Souverain en sa qualité de Président du Comité Al-Qods pour faire avancer le processus de paix au Proche Orient et préserver l’identité multiculturelle de la Ville Sainte.

Les deux ministres ont, en outre, mis en exergue le rôle que peuvent jouer le Maroc et Singapour dans le développement du partenariat triangulaire, pour leurs régions respectives.

Sur le plan multilatéral, N. Bourita et V. Balakhrishnan se sont félicités de leur coopération et leur soutien mutuel au sein des organisations régionales et internationales. A cet effet, le responsable marocain a exprimé sa gratitude à son homologue singapourien pour le soutien de son pays à la candidature du parlement marocain à l’Assemblée Interparlementaire de l’ASEAN (AIPA).

Réitérant l’appui de son pays à la candidature du Royaume au statut de Partenaire Sectoriel (SDP) auprès de l’Association des États de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), V. Balakhrishnan a invité le Maroc à se rapprocher davantage des ensembles économiques et politiques en voie de construction ou d’élargissement dans le Sud asiatique et dans la région IndoPacifique.

A l’issue de cet entretien, N. Bourita a renouvelé à son homologue l’invitation d’effectuer une visite officielle au Maroc afin d’approfondir le dialogue politique et de capitaliser sur les opportunités de coopération et de partenariat qu’offrent les économies émergentes des deux pays, conclut le communiqué.