Coopération militaire entre Rabat et Tel-Aviv : Des contrats signés lors de la visite de B. Gantz au Maroc ?

La coopération militaire entre le Maroc et Israël, prend forme. Après les drones-suicides de type Harop, les Forces armées royales lorgnent les missiles anti-chars Spike de 5ème génération, conçus parle missilier israélien Rafael. Le projectile peut être tiré depuis un trépied de lancement, de véhicules blindés ou utilitaires, d’hélicoptères, de navires de guerre et même depuis des drones.

Les FAR ambitionnent, d’après le site Defensa, d’acquérir les missiles Spike-NLOS de très longue portée (environ 25 km) à guidage infrarouge et pesant 70 kg.

Cette éventuelle commande pourrait être conclue à l’occasion de la visite au Maroc de Benny Gantz, ministre israélien de la Défense. Le site rappelle que l’armée espagnole avait déjà commandé, en 2006, des missiles Spike. Des roquettes de première génération…

Les drones kamikazes Harop et les missiles Spike pourraient constituer les premiers jalons d’une coopération entre Tel-Aviv et Rabat qui ont normalisé leurs relations diplomatiques depuis le 10 décembre 2020.