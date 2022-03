Coopération nippo-africaine : Rabat réaffirme ses engagements continentaux

«Au-delà de la pandémie, le Maroc s’est toujours employé à être un catalyseur du développement et un pourvoyeur de paix et de sécurité en Afrique», a relevé N. Bourita en relevant qu’aux fronts du développement socio-économique, de la stabilité politique et de la sécurité alimentaire, s’ajoute désormais celui de la sécurité sanitaire. «Le Maroc a été et demeure dans le peloton de tête en Afrique – à relever ce défi» a assuré le chef de la diplomatie marocaine. «Si la pandémie a été un défi systémique sans précédent, elle a aussi été un révélateur unique des crédos à investir et des opportunités à saisir», devait-il ajouter tout en soulignant que «sur ce terrain, nous restons convaincus que le partenariat avec le Japon peut jouer un rôle qualitatif».

«L’Afrique a besoin d’investissements : les domaines de l’éducation, de la formation professionnelle, de la santé et des énergies renouvelables, sont cardinaux à la consolidation d’économies résilientes sur le continent», a-t-il assuré. La TICAD gagne à s’inscrire dans cette dynamique, a-t-il insisté, expliquant que ce créneau coïncide avec la ressource première du Japon : la technologie ; autant qu’avec la ressource première de l’Afrique : sa jeunesse et son capital humain.

Le ministre a également assuré que le Royaume «restera engagé aux côtés du Japon et de tous les partenaires pour la réalisation des objectifs conjoints de la TICAD», faisant savoir que «notre conviction est que cela est un travail de longue haleine, qui se construit dans la durée». «À ce titre, nous saluons les efforts entrepris pour la mise en place en 2021, pour la première fois, d’une plateforme de suivi de la mise en œuvre du Plan d’action de Yokohama», a-t-il souligné.

«En cela, le Maroc reste convaincu – comme il l’a toujours été – que l’Afrique doit être traitée en partenaire égal, et considérée pour ce qu’elle est : c’est-à-dire le réservoir de la jeunesse du monde et le réservoir de la croissance du monde. Autrement dit, l’avenir de l’économie mondiale», a conclu N. Bourita.