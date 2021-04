Coopération sécuritaire de « qualité « entre Rabat et Paris: La caravane passe… 

Ces discussions interviennent une semaine après que les services d’Abdellatif Hammouchi aient révélé que la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) a transmis aux autorités françaises des informations précises sur un projet d’opération terroriste visant une église à Montpellier.

Entretien téléphonique amical avec mon homologue marocain, Abdelouafi Laftit, pour constater une nouvelle fois la qualité de la coopération entre nos deux pays, notamment en matière de lutte contre le terrorisme, et poursuivre notre travail commun face à cette menace. pic.twitter.com/oo65qT4ERx — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) April 12, 2021

Le volet sécuritaire a été également abordé par les ministres français et marocain des Affaires étrangères lors de la réunion qu’ils ont tenue par visioconférence le 8 avril. A cette occasion, Paris «a salué la qualité de la coopération sécuritaire, notamment en matière de lutte contre le terrorisme», a indiqué un communiqué du département de Jean-Yves Le Drian.

Pour rappel, G. Dramanin s’est rendu le 16 octobre 2020 à Rabat où il a eu des entretiens avec A. Laftite. Les deux ministres avaient exprimé alors «leur détermination à renforcer davantage la coopération sécuritaire, notamment à travers l’échange de renseignements et d’expertises et la consolidation du cadre juridique régissant leur coopération dans ce domaine». Dans la capitale marocaine, G. Darmanin a été également reçu par Nasser Bourita, chef de la diplomatie marocaine.

Il y a lieu de souligner que la communication autour de la solidité des liens maroco-français intervient dans une ambiance régionale marquée pour l’essentiel par la forte perturbation du climat entre Alger et Paris. En reportant son déplacement en Algérie, le patron de l’Exécutif français a poussé un responsable algérien à verser dans l’indicible en assimilant la France à un « ennemi ». Faut-il s’étonner à ce que le Front des séparatistes du Polisario maintienne ses attaques contre la France en faisant assumer à Paris l’échec du processus onusien du règlement de la question du Sahara occidental ? Quoi qu’il en soit, les séparatistes qui vivent aux crochets du système algérien ont saisi l’occasion, le week-end, pour exprimer leur rejet «catégorique» de la décision du parti La République en Marche (LREM) d’ouvrir une antenne à Dakhla.

Pour le mouvement sécessionniste, «le fait que LREM décrit Dakhla comme une province marocaine est une grave violation du droit du peuple sahraoui à déterminer son avenir et ses aspirations». Voilà pourquoi ses porte-voix dénoncent une «violation du droit international», tout en appelant le parti d’Emmanuel Macron à «assumer la responsabilité et les conséquences de cet acte illégal, qui encourage la consolidation de l’occupation du Sahara occidental et la répression violente contre son peuple».

Pas besoin d’être clerc pour voir derrière la décision de la LREM une ferme volonté de Paris de s’inscrire dans la nouvelle dynamique qui a cours sur le sol saharien qui s’apprête à abriter un consulat US. Les réserves de l’Elysée devraient céder la place à la Realpolitik qui rétablit le Maroc dans ses droits inaliénables. En dépensant à bourse déliée pour contrarier l’Histoire régionale, Alger perd sur toute la ligne. D’où les réactions épidermiques et de ses responsables et de leurs marionnettes de la partition face à Paris.