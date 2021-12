Coopération sécuritaire entre Rabat et Madrid : Tout roule…

En effet l’individu de nationalité marocaine ne répondant pour l’heure à aucun nom est tout bonnement accusé d’apologie, d’endoctrinement terroriste et d’endoctrinement actif envers des adeptes au djihadisme. Il a été appréhendé dans une opération contre le terrorisme djihadiste à Tarragone (Barcelone). Menée par la Commission générale d’information (CGI) et les brigades provinciales d’information de Barcelone, Tarragone et Santa Cruz de Tenerife et conjointement avec la DGST marocaine, les Mossos d’Esquadra (la force de police autonome de la Catalogne) et le Centre national espagnol d’intelligence, l’opération aurait eu lieu mercredi 1er décembre. Un communiqué publié à cette occasion souligne que « cette opération a bénéficié de la collaboration du Centre National de Renseignement (CNI), de la Direction Générale de la Surveillance du Territoire (DGST) du Maroc et des Mossos d’Esquadra ».

Pour rappel, une enquête avait été ouverte à la suite d’une opération menée le 20 mai 2020, à l’issue de laquelle la police nationale espagnole avait traduit en justice deux personnes dans la ville de Bolanos de Calatrava (Ciudad Real), pour endoctrinement aux crimes djihadistes.

Cette arrestation fait suite à celle d’agents de la garde civile qui avaient procédé, le 22 septembre, dans la localité de Vinaros (Castellon, province de Valence) à l’arrestation d’un homme âgé de 24 ans d’origine marocaine résidant en Espagne pour avoir « collaboré avec la cellule terroriste responsable des attentats commis à Barcelone et Cambrils (Tarragone), les 17 et 18 août dernier ». « L’individu arrêté entretenait une étroite relation avec plusieurs terroristes ayant participé aux attentats de Barcelone et Cambrils, notamment avec Abdelbaki Es Satti », considéré comme le cerveau de cette cellule.

Le détenu a été mis à la disposition du président du tribunal central d’instruction numéro deux qui a ordonné son incarcération immédiate sans condition aucune.