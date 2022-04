Coopération sino-pakistanaise : Islamabad attaché à sa consolidation, rappelle S. Sharif

S. Sharif, élu lundi en tant que 23e Premier ministre du pays et ayant prêté serment le même jour, a tenu cet engagement lors d’une rencontre avec Pang Chunxue, chargée d’affaires de l’ambassade de Chine au Pakistan, à la résidence du Premier ministre à Islamabad.

Le chef du gouvernement pakistanais a fait savoir que l’amitié inébranlable entre Islamabad et Pékin était profondément ancrée dans les cœurs des peuples des deux pays, ajoutant que le Pakistan considérait la Chine comme son meilleur ami et chérissait l’amitié traditionnelle avec le peuple chinois.

Le Pakistan et la Chine se soutiennent mutuellement et ont mené une coopération mutuellement bénéfique, donnant un excellent exemple en matière de relations entre pays différents, a évoqué S. Sharif. Il a dit apprécier les progrès continus enregistrés par le Couloir économique sino-pakistanais (CPEC), projet phare de l’Initiative la Ceinture et la Route (ICR) proposée par la Chine, ainsi que son importance pour le développement économique et la prospérité du Pakistan.

S. Sharif a relevé que son gouvernement était prêt à consolider davantage la coopération bilatérale dans les domaines de l’agriculture, de la science et de la technologie, de l’éducation et de la réduction de la pauvreté, ainsi qu’à faire progresser la construction du CPEC avec une vigueur et une efficacité plus grande afin que les deux pays et leurs peuples en bénéficient davantage.

A cette occasion, le diplomate chinois a fait savoir que la Chine et le Pakistan étaient des partenaires de coopération stratégique à toute épreuve bénéficiant de relations sans faille. La Chine espère travailler étroitement avec le nouveau gouvernement pakistanais afin d’entretenir l’amitié traditionnelle, renforcer les échanges stratégiques, faire progresser la construction du CPEC et forger une communauté de destin sino-pakistanaise dans la nouvelle ère, a-t-elle ajouté.