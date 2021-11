COP26 : Engagement collectif pour promouvoir l’agriculture durable

Cet engagement se matérialise par la volonté des signataires de mobiliser quelque 4 milliards de dollars de nouveaux investissements du secteur public dans l’innovation agricole pour contribuer à rendre ces techniques et ressources abordables et accessibles à des centaines de millions d’agriculteurs. Les investissements concerneront en particulier le développement de cultures résistantes et de solutions régénératrices pour améliorer la santé des sols. Environ un quart des émissions de gaz à effet de serre dans le monde proviennent de l’agriculture, de la sylviculture et d’autres utilisations des terres. Il est donc urgent de réformer la façon dont les aliments sont cultivés et consommés afin de lutter contre le changement climatique. Une urgence qui ne cesse de croître du fait de l’augmentation de la demande en nourriture, alors que les moyens de subsistance des agriculteurs sont également soumis à une pression croissante en raison de l’impact du changement climatique sur la productivité.

Pour aider les agriculteurs à s’adapter et rendre les systèmes alimentaires plus résilient à l’avenir, des pratiques plus durables sont indispensables. Voilà pourquoi, ces pays s’engagent à transformer les systèmes agricoles et alimentaires à travers des réformes politiques et via la recherche et l’innovation, afin de réduire les émissions, tout en garantissant l’accès de tous à la nourriture et à l’emploi. Seize pays lanceront un “programme d’action politique” et plus de 160 parties prenantes se joindront à un “programme mondial pour l’innovation dans l’agriculture” pour ouvrir la voie à la transition mondiale vers une agriculture et des systèmes alimentaires résilients, ainsi que des modes d’exploitation plus durables.