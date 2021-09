Cosumar : Des réalisations probantes au S1 2021

Cette évolution est principalement expliquée par l’augmentation du volume des ventes locales qui affiche une progression de +5,7%, tandis que celui des ventes à l’export reste au même niveau que l’exercice précédent et ce, en dépit d’un contexte difficile sur le marché international.

Au volet opérationnel, la production de sucre blanc à partir de la plante sucrière à fin juin 2021 ressort à 340 Kt (correspond à 88% de la campagne) contre 325 Kt à fin juin 2020. En effet, le bilan de la campagne de 2021 affiche une production totale de 388 Kt contre 526 Kt, une année auparavant, soit une baisse de – 26%, suite aux conditions climatiques difficile.

Au niveau opérationnel et compte tenu de la hausse du volume des ventes locales consécutivement à la reprise de la consommation et des ventes nationales de sucre à un niveau normatif de 2019 et l’amélioration des performances industrielles des sites de production, l’EBE consolidé s’élève à 976 MDH, en hausse de +7% comparativement à l’exercice précédent (+5,3% par rapport à 2019).

Pour sa part le Résultat net de la société ressort en hausse de +30% à 477 MDH par rapport à 2020. La comptabilisation en 2020 du don de 100 MDH au profit du Fonds Spécial pour la gestion de la pandémie du COVID-19 est, en partie, à l’origine de cette nette amélioration. Hors don COVID-19 la progression aurait été de près de +9%.

Selon le management de la société, l’allègement des mesures restrictives et l’ouverture des frontières laisse présager une amélioration de l’activité commerciale au niveau du marché local au S2 2021. De son côté, la raffinerie de Durrah en Arabie Saoudite aurait démarré son exploitation et sa commercialisation au T3 2021 et devrait monter en charge sur les mois à venir.