Coup de pouce de l’ONMT pour le retour d’easyJet  dans le ciel marocain

A compter du 19 décembre, la compagnie easyJet reliera Marrakech au départ de 4 aéroports français, à savoir Paris CDG, Bordeaux, Lyon et Nice. Le programme s’étalera sur une période de plus de deux semaines – entre le 19 décembre 2020 et le 3 janvier 2021 inclus – avec un total de 29 fréquences.

Pour Adel El Fakir, Directeur Général de l’ONMT, « la reprise des vols d’Easyjet vers le Maroc est un signal fort et rassurant quant à la relance à laquelle nous travaillons. Nous sommes convaincus que cette offre pour les semaines à venir attirera un nombre important de voyageurs qui viendront célébrer les fêtes de fin d’année au Maroc. Nous travaillons également sur l’ensemble des destinations au départ des principaux marchés émetteurs afin que l’offre soit de plus en plus importante et déployée sur les principales destinations touristiques de notre pays ».

De son côté Reginald Otten, Directeur général adjoint easyJet pour la France, a déclaré être « très heureux de reprendre nos liaisons vers le Maroc pour les fêtes de fin d’année. easyJet est la deuxième compagnie aérienne en France et y a construit un réseau de choix desservant Paris et les régions. En cette période particulière que nous traversons nous travaillons en permanence à proposer un réseau attractif et en lien avec la demande clients le tout en garantissant des vols opérés en conformité avec les normes sanitaires les plus strictes».

Par ailleurs, les discussions entre l’Office et la compagnie se poursuivent afin d’amorcer la reprise des dessertes en provenance du Royaume-Uni et de la Suisse pour la saison hiver en cours, ainsi que le renforcement de la programmation au départ du marché français. Pour rappel, easyJet a occupé la première place en termes de dessertes aériennes à destination de Marrakech au départ du marché français lors de la même période de l’année précédente (saison 2019/2020).