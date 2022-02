Coup d’état raté en Guinée Bissau : Des morts dans l’opération…

Selon l’agence de presse Lusa, c’est vers 17h20 (heure locale) que les militaires sont entrés dans le palais du gouvernement et que les membres du gouvernement ont été libérés…

Entouré du Premier ministre, du vice-Premier ministre et du ministre de la Justice, le président Umaro Sissoco Embalo a remercié les forces de défense et de sécurité du pays d’avoir empêché le coup d’État qui constitue une « atteinte à la démocratie ».

Cela a été « un acte préparé et organisé », a déclaré le chef de l’État, qui a attribué cette tentative de coup d’État aux « décisions (qu’il a) prises, notamment la lutte contre le narcotrafic et la corruption », sans désigner clairement les auteurs du coup de force. « Les assaillants auraient pu me parler avant ces événements sanglants ayant fait plusieurs blessés graves et des morts », a regretté le chef de l’État, sans toutefois en préciser le nombre.

C’est en début d’après-midi que les tirs de bazooka et de mitraillette commencent à retentir. Des militaires encerclent le palais du gouvernement, où se déroule un Conseil des ministres extraordinaire qui réunit le président, le Premier ministre Nuno Gomes Nabiam et le reste du gouvernement. La séance est interrompue. Des militaires tentent d’investir les lieux. Les échanges de tirs avec les hommes chargés de la défense du président et du Premier ministre font plusieurs morts et des blessés, mais les assaillants ne parviennent pas à prendre le contrôle du bâtiment.

Après plusieurs heures d’incertitudes, des militaires loyalistes investissent la place et libèrent les occupants. Ils ordonnent la sortie des membres du gouvernement, selon l’agence de presse portugaise Lusa. Sur des photos et des vidéos partagées sur les réseaux sociaux, on voit plusieurs corps sans vie.

Dans un communiqué publié quelques heures après les tirs de feu et avant l’annonce de l’échec du coup, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest « condamne cette tentative de coup d’État et tient les militaires responsables de l’intégrité physique du président Umaro Sissoco Embalo et des membres de son gouvernement ».

Le Conseil des ministres extraordinaire durant lequel s’est déroulée la tentative de coup d’État se tenait suite au remaniement annoncé le 26 janvier dernier et qui a fait polémique au sein de la classe politique. Un remaniement gouvernemental décidé par le président qui a été contesté dans un premier temps par le parti du Premier ministre N. G. Nabiam. Par la suite, le chef de l’exécutif a toutefois déclaré qu’il était d’accord avec le remaniement.