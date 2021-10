Coup dur porté au Dark web à l’international : Europol nettoie le cyber-marché noir

L’opération baptisée DarkHunTOR, coordonnée avec Eurojust, l’agence européenne pour la coopération judiciaire, a permis la saisie de 26,7 millions d’euros en numéraire et monnaies électroniques, ainsi que de la drogue et 45 armes à feu, signale Europol.

Elle fait suite au démantèlement en janvier sous la conduite de la police allemande de DarkMarket, l’une des principales places de marché sur le cyber-marché noir.

« L’objet d’opérations comme celle-ci est de signifier aux criminels opérant sur le dark web que la communauté chargée de faire respecter la loi dispose des moyens et des partenariats internationaux pour les démasquer et leur faire rendre compte de leurs activités illégales, même dans des zones du dark web », a déclaré Jean-Philippe Lecouffe, directeur adjoint des opérations à Europol,.

Lors de cette opération internationale, une série d’actions « séparées mais complémentaires » ont été menées en Australie, en Bulgarie, en France, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Suisse, au Royaume-Uni et aux États-Unis, précise l’agence européenne de police criminelle.

Plusieurs des personnes interpellées « constituaient des cibles d’importance » pour Europol, selon l’agence.