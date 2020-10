Coup dur pour Al Qaïda dans un raid présumé russe sur Idlib

Un bombardier russe aurait visé un camp appartenant à la milice pro turque « Faylak al-Cham » qui se trouve dans la région de Jabal al-Douayli , à proximité de Salkine, dans le nord de la province d’Idlib.

Les missiles ont détruit le camp presque entièrement, provoquant des explosions entendues jusqu’en Turquie, rapportent plusieurs sources citées par la télévision libanaise Almayadeen.

La frappe a éliminé aussi l’élite des miliciens et leurs entraineurs syriens et étrangers, sur lesquels la Turquie comptait pour effectuer des missions spéciales dans la province d’Idlib et ses zones d’influence au nord d’Alep.

La plupart des 200 blessés sont dans un état critique.

L’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH), a pour sa part fait état dans un premier temps de la mort de 78 combattants et de quelque 90 blessés.

Cette instance médiatique de l’opposition syrienne pro occidentale a toutefois signalé que le bilan pourrait encore être revu à la hausse car certains blessés se trouvent « dans un état critique ».

Selon le site d’information libanais al-Modon (proqatari), l’agence ANNA proche du ministère russe de la Défense a publié des photos aériennes du raid affirmant que deux avions russes ont largué une demi tonnes d’explosifs sur un camp de la coalition de milices jihadistes Hayat Tahrir al-Cham (HTC), alors que les miliciens se préparaient à une remise de diplômes, après une session de formation militaire. L’agence russe a indiqué que les informations obtenues par les Russes sur ce camp leur avaient été transmises par la milice Hourraseddine, persécutée par HTC, filiale locale d’Al Qaida.

Selon l’AFP, Seif al-Raad, porte-parole du Front national de libération, une coalition de milices rebelles affiliés à Ankara dont fait partie Faylaq al-Cham, a confirmé les frappes russes qui ont fait « des morts et des blessés ». Il a dénoncé les « violations » par l’aviation de Moscou et par les forces du régime de la trêve avec « des positions militaires, des villages et des localités pris pour cible ».

Dans la guerre en Syrie, la Russie aide militairement l’Etat syrien et la Turquie soutient des groupes terroristes dans la province d’Idlib, ultime grand bastion djihadiste et rebelle dans le nord-ouest du pays.

Les deux puissances étrangères ont négocié à plusieurs reprises des cessez-le-feu précaires pour cette zone et une trêve tient depuis mars en dépit d’affrontements sporadiques dans cette région proche de la frontière turque.

La majeure partie de la province d’Idlib est sous contrôle de la coalition des milices jihadistes de HTC, l’ex-branche syrienne d’Al-Qaïda présente également dans des zones adjacentes aux provinces voisines de Lattaquié, Hama et Alep.

La trêve adoptée en mars avait stoppé une énième offensive de l’armée syrienne qui avait réussi en quelques mois à grignoter un peu plus des territoires échappant à son contrôle.