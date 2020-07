Coup dur pour l’OCP sur le marché US

Mosaic Co en veut à l’OCP et aux exportations des phosphates. S’estimant lésé par le dumping, l’opérateur américain veut assujettir les expéditions marocaines à des droits compensateurs. Réussira-t-il dans sa quête qui cible aussi les exportations russes ? L’OCP qui juge « infondées » les allégations du concurrent US a déjà entrepris des démarches auprès des autorités américaines pour faire valoir ses droits.