Coupe arabe de Taekwondo : Le Maroc en 3ème position

Les médailles en or ont été remportées par Nezha Assal (-46 kg), Nada Maaraj (-57 kg) et Youssef Baatras (-80 kg).

Les médailles d’argent ont été décrochées par Oumaima Al Bouchti (-53 kg), Sabah Koutbi (-73 kg), Omar Al AKahl (-58 kg), Abdelbasset Wasfi (-63 kg), Faiçal Saadi (-68 kg) et Ayoub Al Bassil (-87 kg). Le bronze est revenu à Rabab Ouhadi (-49 kg), Safia Saleh (-62 kg), Sana Baiza (-67 kg) et Khaled Daoudi (-74 kg).

L’équipe nationale du Maroc, qui prendra part au 7ème tournoi international d’Al Fujairah samedi, est arrivée 3e au classement général avec 87 points, tandis que la première place est revenue à l’Egypte (95 pts) suivie de la Jordanie (91).

Le Maroc est représenté dans ces deux compétitions par Hamza El Hacham (-54 kg), Omar Lakhal (- 58 kg), Safi Abdelbasset (-63 kg), Faiçal Saidi (-68 kg), Youssef Baatriss (-80 kg), Khalid Daoudi (-74 kg), Soufiane El Asbi (-87 kg), Ayoub El Bassel (+87 kg), chez les garçons.

Côté dames, les couleurs nationales seront défendues par Nazha Assal (-46 kg), Rabab Ouhadi (-49 kg), Oumaima El Bouchti (-53 kg), Nada Laaraj (-57 kg), Houda El Hadadi (-57 kg), Safia Saleh (-62 kg), Meriem Khoulal (-62 kg), Sanae Baiza (-67 kg), Oumaima Boumah (+68 kg) et Sabah Kotbi (+73 kg).