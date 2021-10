Coupe d’Afrique 2022 : Les Lions de l’Atlas en force

La Confédération Africaine de Football (CAF) a augmenté le nombre de joueurs que chaque pays soumettra pour la Coupe d’Afrique des Nations 2021 (CAN) de 23 à 28 joueurs. Le sélectionneur national, pourra donc compter sur un groupe plus élargi pour mieux négocier le tournoi.

Cette décision, approuvée par Samson Adamu, directeur des compétitions dans une lettre envoyée aux associations membres, vise à offrir aux pays participants la possibilité d’une plus grande équipe pour exécuter leurs matchs si les joueurs sont positifs au Covid-19.

« Le comité d’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations a décidé d’augmenter le nombre de joueurs à 5 joueurs supplémentaires. Par conséquent, la liste des joueurs pourrait être augmentée jusqu’à un maximum de 28 joueurs. Cette décision a été prise pour permettre aux équipes participantes d’avoir une plus grande liste d’effectifs pour la compétition au cas où certains joueurs seraient positifs pour le coronavirus », peut-on lire sur la lettre.

« Concernant le nombre de remplacements, la CAF appliquera la loi de trois remplacements par match (+ 1 remplacement supplémentaire en cas de prolongation) lors du tour final de la Coupe d’Afrique des Nations », ajoute la même source, notant que chaque fédération prendra en charge le coût du voyage international ainsi que l’hébergement de ces joueurs supplémentaires sur la liste finale.

« Au vu de ce qui précède, nous tenons à vous informer que l’inscription des 5 joueurs supplémentaires n’est qu’une option et non une obligation », indique le communiqué.

Le coup d’envoi de la 33e édition de la Coupe d’Afrique des nations sera donné le 9 janvier 2022 à Yaoundé, et la finale est prévue le 6 février 2022, dans la même ville, au stade d’Olembé.