Coupe d’Afrique des Nations féminine : Titrit, la mascotte adoptée par la CAF

Surnommée Titrit, qui signifie «étoile» en amazigh, la mascotte est «une lionne en référence aux Lions/Lionnes de l’Atlas du Maroc, symbole indéniable de puissance et de courage», indique un communiqué de la CAF.

«Titrit est un prénom marocain berbère qui signifie ‘star’ ou ‘célébrité’ et qui caractérise une personne fière, digne, rigoureuse et déterminée. Vêtue aux couleurs de l’équipe locale marocaine, un bijou traditionnel marocain en forme de tiare orne majestueusement la tête de la lionne», poursuit la même source qui ajoute que «les bijoux marocains et la cape traditionnelle Selham de Titrit, alliant authenticité et modernité, lui confèrent une certaine majestuosité féminine».

«Les chaussures de football à ses pieds rappellent qu’elle est là pour jouer et prête à contribuer à l’atmosphère festive de la CAN dans le fier pays hôte d’Afrique du Nord. Son poing levé symbolise la détermination et la ténacité dont font preuve les footballeuses face à leurs adversaires, qualités qui seront nécessaires pour les combats titanesques qui les attendent à la CAN Féminine 2022», décrit-on encore.

La mascotte officielle est dévoilée à quelques jours du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations féminine 2022 qui se tiendra à Rabat et Casablanca du 2 au 23 juillet et trois jours après la présentation de l’affiche officielle de l’événement.Ghita Lahlou, directrice de la communication à la MDJS, a souligné que l’idée est de faire découvrir à l’ensemble des Marocains l’équipe nationale féminine de football à la veille de la CAN, avec l’objectif de soutenir cette équipe magnifique et talentueuse qui va participer à la CAN en portant les couleurs marocaines haut et fort.