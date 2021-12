Coupe de la CAF : La RSB dans un groupe difficile…

Le club de l’Oriental, vainqueur de la Coupe de la CAF en 2020, évoluera avec le club Simba de Tanzanie, l’ASEC Mimosas de la Côte d’Ivoire et l’USGN du Niger.

Pour le groupe A, les Pyramids (Egypte) affronteront le CS Sfaxien (Tunisie), le Zanaco (Zambie), et Al Ahli Tripli (Libye).

Dans le groupe B, le vainqueur de la rencontre opposant le JSK (Algérie) et Ryal Leopards (Eswatini) s’opposera à l’Orlando Pirates (Afrique du Sud), au JS Saoura (Algérie) et à Al Ittihad (Libye).

Dans le groupe C enfin, le TP Mazembe (RDC) fera face au Coton Sport (Cameroun), à Al Masry (Egypte) et à l’AS Otohô (Congo).

Le premier tour du tournoi aura lieu le 13 février 2022.

La RSB, dernier représentant marocain en Coupe de la CAF, après l’élimination de l’AS FAR, avait réservé sa place pour la phase de groupes de la Coupe de la CAF après sa victoire par 2 buts à 1 face à l’Armée patriotique rwandaise (APR FC), en match retour du deuxième tour préliminaire après un match nul lors de la première manche à Kigali.