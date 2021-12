Coupe du Monde : Maroc vs Sénégal vers fin janvier…

Le match aller se disputera entre le 21 et le 23 janvier prochain au Maroc, alors que le retour aura lieu entre le 4 et le 6 février au Sénégal, précise la Fédération royale marocaine de football (FRMF) qui se réfère aux informations de la Confédération Africaine de Football (CAF).

L’équipe nationale avait réussi à éliminer la Gambie après deux victoires 3 à 1 et 6 à 0. Suite à la rencontre, Sofia Bouftini s’était attribuée, avec une joueuse Éthiopienne et une Nigériane, le plus grand nombre de buts inscrits à ce stade de la compétition, à savoir 5.

Deux places sont à décrocher pour la Coupe du monde alors que 8 équipes sont encore en lice, à savoir le Maroc, le Sénégal, le Cameroun, le Nigeria, l’Ouganda, le Ghana, la Tanzanie et l’Éthiopie.