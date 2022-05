Coupe Internationale Mohammed VI de Karaté : 4 sur 13 athlètes marocains médaillés

Après deux éditions annulées pour cause du Covid-19, la Coupe internationale Mohammed VI de karaté est revenue pour une 16ème édition exceptionnelle. 3 jours de compétition entre karatékas de haut niveau.

Pas moins de 13 karatékas nationaux, âgés de 18 à 28 ans, ont concouru dans les catégories kumite et kata. Jina Abdel Ali, Brouk Nissrine, Ech-Chaabi Nabil et Chajai Fatima-Zahra ont permis à la sélection nationale de décrocher quatre médailles (Or/-60Kg, argent/-68 Kg et deux de bronze/-61 Kg et-84 Kg.

L’événement était également un moment de rencontre entre passionnés du karaté et des arts martiaux. Un grand public, composé de familles, enfants et adultes de tout âge, étaient au rendez-vous. Plus de 1500 personnes ont rendu visite au village sportif où 15 exposants ont fait étalage de produits artisanaux, de cosmétiques, de tenues de karaté, food court, tapis, etc.