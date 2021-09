Course aux capacités balistiques entre les deux Corées : Tokyo et Séoul évaluent la situation

Les tirs d’essai, réalisés les 11 et 12 septembre, ont eu lieu en présence de hauts responsables nord-coréens, selon l’agence, qui affirme que les tests ont été réussis. Les missiles ont parcouru une trajectoire de 1.500 kilomètres, avant d’atteindre leur cible, non spécifiée par KCNA.

Cette annonce intervient quelques jours après que la Corée du Sud a annoncé un tir d’essai d’un missile mer-sol balistique stratégique (MSBS) de sa propre fabrication.

Face à cette escalade, Noh Kyu-duk, envoyé nucléaire sud-coréen, s’est entretenu, lundi à Tokyo, avec son homologue Takehiro Funakoshi, directeur pour les affaires de l’Asie et de l’Océanie du ministère japonais des Affaires étrangères au sujet de la reprise du dialogue avec la Corée du Nord, a indiqué l’agence de presse sud-coréenne « Yonhap ».

La rencontre intervient dans le sillage de tirs d’essai d’un nouveau missile de croisière longue portée par Pyongyang durant le week-end. « Je pense qu’à travers ce dialogue et ces consultations, la compréhension de la position de l’autre partie s’approfondit », a déclaré Noh à Yonhap, notant que les deux parties ont discuté de l’aide humanitaire au Nord.

La réunion entre Noh et Funakoshi s’est tenue à la veille de discussions entre la Corée du Sud, le Japon et les Etats-Unis.

Le commandement pour l’Indo-Pacifique des Etats-Unis a estimé que les tirs de missiles nord-coréens attestent de « la poursuite par le Nord du développement de son programme militaire et des menaces ».

Dans ce contexte, la réunion trilatérale entre Noh, l’Américain Sung Kim et Funakoshi se focalisera sur la situation sécuritaire sur la péninsule coréenne et sur les moyens pour relancer le dialogue avec la Corée du Nord, complètement rompu depuis le sommet entre le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le président américain Donald Trump à Hanoï en 2019.

La réunion des envoyés nucléaires des trois pays fait suite à une première rencontre organisée à Séoul le 21 juin dernier.