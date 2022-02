Couverture sociale : Lancement d’un Registre National pour la généralisation de l’AMO auprès des Artisans

Ce registre complétement dématérialisé, accessible via la plateforme www.rna.gov.ma, a pour vocation de recenser tous les acteurs du secteur de l’Artisanat au Maroc. Il permettra ainsi à chaque artisan, coopérative ou entreprise exerçant une activité dans le secteur de disposer d’un Numéro d’Identité de l’Artisanat (NIA) qui lui conférera le statut officiel d’artisan et lui permettra par conséquent de bénéficier d’une large panoplie de services offerts par la tutelle, tels que programmes de formation, participation aux foires et salons, labellisation des produits et services, aides pour accéder aux marchés, etc.

La mise en place du RNA vient concrétiser les efforts du ministère pour déployer le chantier national structurant et stratégique relatif à la généralisation de l’AMO à tous les marocains. En effet, l’inscription au RNA permettra aux artisans de disposer du statut nécessaire pour s’inscrire au régime de l’AMO pour les travailleurs non-salariés géré par la CNSS et de bénéficier par conséquent de la couverture médicale complète pour l’artisan et sa famille, et ce, moyennant une cotisation de 135 dh/mois.

Afin d’accompagner et d’aider les artisans à s’inscrire au RNA dans les meilleurs délais, le Ministère a mobilisé des moyens et ressources considérables sur l’ensemble du territoire national. Ainsi, des cellules locales ont été créées dans toutes les régions du Royaume, composées du personnel du Ministère et des Chambres régionales d’artisanat et complétées par un effectif d’appoint pour accélérer la cadence d’inscription.

Les équipements informatiques et logistiques sont également renforcés et des caravanes sillonneront l’ensemble du territoire national dès les prochains jours. Le ministère de tutelle a également prévu un large dispositif de communication pour informer et sensibiliser les artisans sur les avantages et les modalités d’inscription au RNA et à l’AMO.