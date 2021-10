Couverture vaccinale anti-Covid-19 : Le Maroc dans le trio de tête en Afrique

En Afrique, avec plus de 48% de ses citoyens vaccinés, le Maroc se place en leader, devancé en cela par les Seychelles (98 500 habitants) et l’Ile Maurice (1 222 300 habitants) ont respectivement entièrement vacciné plus de 60% de leur population. De plus et c’est une première, sur le Continent, une troisième dose du vaccin sera administrée dans le Royaume dans le cadre de la campagne nationale de vaccination, comme le recommande le comité scientifique national et les recommandations scientifiques internationales.

La Tunisie, les Comores et le Cap-Vert, pointent après ce trio de tête avec une couverture vaccinale de plus de 20%, l’Eswatini compte 16% de population vaccinée. A égalité le Botswana (13%), le Zimbabwe (13%), l’Afrique du Sud (13%) suivent et devancent la Mauritanie (12%), le Lesotho (11% ), la Guinée Equatoriale (11%) et le Rwanda (10%), selon l’OMS. L’objectif fixé par cette dernière n’a malheureusement été atteint que par moins d’un tiers du Continent au regard des 15 pays cités, tandis que qu’une bonne moitié des Nations du continent n’en a vacciné que 2 % ou moins. C’est dire la détresse sanitaire qui sévit en Afrique.

Le 30 septembre 2021 étant « la date limite » à laquelle les pays devraient « atteindre l’objectif mondial de l’OMS consistant à vacciner intégralement 10% de leur population contre la Covid-19 ». Cet objectif mondial a été fixé en mai dernier par l’Assemblée mondiale de la santé, la plus haute instance mondiale chargée de définir les politiques de santé. A la date du 29 septembre 2021, un total de 6,1 milliards de doses de vaccin ont été administrées dans le monde dont la majorité dans les pays riches.

D’après l’OMS, près de 90% des pays riches ont atteint cet objectif. Au 30 septembre, l’Afrique n’avait reçu que 200 millions de doses de vaccin et en avait administré 71%. La branche africaine de l’OMS a déclaré, en outre, que 60 millions de personnes sont entièrement vaccinées en Afrique, ce qui représente un peu plus de 4% de la population du continent.