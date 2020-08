Covid-19 : Dérapage incontrôlé de la situation pandémique

Avec 1es 1.499 nouveaux cas du coronavirus signalés mercredi, le nombre de personnes infectées depuis le début de cette pandémie atteint des chiffres alarmants : 36 694 cas au total.

«Nous atteignons ainsi 101 infections pour 100 000 habitants», a déclaré Dr Mouad Mrabet, directeur du Centre national des opérations d’urgence, lors du point de presse quotidien du ministère de la Santé, tout en précisant que «le taux d’infection a atteint 4 pour 100 000 habitants lors des dernières 24 heures».

Si lors des dernières 24h pas moins de 298 nouvelles rémissions ont été notifiées, ce qui porte à 25 677 le nombre total (taux de rémission d’environ 70%), il n’en reste pas moins qu’en terme de létalité, la situation se corse. Quelque 23 morts sont à déplorer en l’espace de 24 heures, ce qui porte à 556 le nombre de personnes décédées à cause de la Covid-19. «Ces décès ont été enregistrés à Casablanca (4), Marrakech (4), Fès (4), Tanger (3), Errachidia (3), Salé (2), Sidi Kacem (1), Tétouan (1) et Benslimane (1)», a détaillé M. Mrabet. Lequel affirme que si le Maroc compte désormais 10 461 cas actifs sous traitement (29 pour 100 000 habitants), la plupart se trouve dans les régions de Casablanca-Settat, Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, Marrakech-Safi et Fès-Meknès, pas moins de 147 cas seraient dans un état grave ou critique. Les causes avancées sont liées à l’âge et/ou aux maladies chroniques, dont 63 sous respiration artificielle. Ces cas se répartissent entre Casablanca-Settat (44), Tanger-Tétouan-Al Hoceïma (36), Marrakech-Safi (33), Fès-Meknès (14), Rabat-Salé-Kénitra (12), Souss-Massa (4), l’Oriental (2), Drâa-Tafilalet (1) et Guelmim-Oued Noun (1)

Au niveau de la répartition géographique, la région Casablanca-Settat arrive en tête avec 498 nouveaux cas (399 à Casablanca, 43 à Settat, 29 à Mohammedia, 14 à Mediouna, 6 à Benslimane, 4 à Nouaceur et 3 à El Jadida), suivie en cela par Marrakech-Safi avec 350 cas ( 328 à Marrakech, 17 à Kelaa des Sraghna, 3 à Rhamna, 1 à El Haouz et 1 à Safi), Tanger-Tétouan-Al Hoceïma avec 172 cas (135 à Tanger, 28 à Tétouan, 8 à M’diq-Fnideq et 1 à Larache), Rabat-Salé-Kénitra avec 167 cas (73 à Salé, 37 à Rabat, 35 à Témara, 9 à Kénitra, 8 à Sidi Kacem et 5 à Khémisset), Fès-Meknès, avec

113 cas (66 à Fès, 27 à Meknès, 7 à Sefrou, 5 à Ifrane, 3 à Moulay Yacoub, deux à Taza, 2 à Taounate et 1 à Boulemane), Béni Mellal-Khénifra avec 97 cas (73 à Béni Mellal, 13 à Fqih Bensaleh, 4 à Khénifra, 4 à Kouribga et 3 à Azilal), Drâa-Tafilalet avec 48 cas (21 à Errachidia, 11 à Ouarzazate, 11 à Zagora, 4 à Midelt et 1 à Tinghir), Souss-Massa avec 21 cas (9 à Inzegane Ait Melloul, 6 à Taroudant, 4 à Tata et 2 à Agadir-Idda-Ou Tanan), l’Oriental avec 13 cas (4 à Oujda, 3 à Driouch, 3 à Guercif, 1 à Nador, 1 à Jerada et 1 à Berkane), Dakhla-Oued Ed-Dahab idem, tous recensés dans la ville de Dakhla, Laâyoune-Sakia El Hamra avec 6 cas et, enfin, Guelmim-Oued Noun avec un cas.

M. Mrabet a relevé que 1.146 nouveaux cas (76%) ont été enregistrés dans le cadre du suivi des personnes contacts.